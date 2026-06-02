Aguas de Cartagena activa plan técnico para superar la contingencia y garantizar el servicio

Aguas de Cartagena mantiene concentradas todas sus capacidades técnicas, operativas y humanas para asegurar la prestación del servicio y responder de manera efectiva a los desafíos que enfrenta actualmente el sistema de acueducto.

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Todos nuestros esfuerzos están concentrados en superar la contingencia generada por la proliferación de microalgas en la Ciénaga Juan Gómez Dolores, fuente que abastece la planta de tratamiento El Bosque, responsable del 90 % del agua potable que consume Cartagena. Esta situación obedece a condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas, ausencia de lluvias y elevada radiación solar.

Nuestros equipos trabajan de manera ininterrumpida en la implementación de acciones técnicas y operativas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema y avanzar en la superación de esta contingencia.

Los cerca de 700 colaboradores de Aguas de Cartagena continúan comprometidos con la misión de prestar un servicio de calidad para la ciudad, apoyados en su experiencia, conocimiento técnico y vocación de servicio.

En este momento, nuestro compromiso se centra en el trabajo técnico, la gestión responsable y la búsqueda de alternativas que permitan superar esta contingencia en el menor tiempo posible. En ese sentido, promoveremos los espacios de diálogo y articulación institucional necesarios para unir esfuerzos en beneficio de Cartagena y de todos sus habitantes.

Agradecemos a la ciudadanía por su comprensión, respaldo y confianza, así como por su apoyo mediante el uso racional del agua mientras avanzamos en las acciones necesarias para restablecer plenamente las condiciones del sistema, con los estándares de calidad y continuidad habituales.