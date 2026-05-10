Cundinamarca se prepara para Fenómeno El Niño con sistemas de recolección de agua lluvia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en articulación con la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto Departamental de Acción Comunal , entregaron más de 190 kits de recolección de agua a 20 Juntas de Acción Comunal de la jurisdicción, como resultado de los primeros avances de la convocatoria “Comunales en Acción Ambiental”.

Entre los municipios beneficiados en esta primera entrega que tuvo lugar en la provincia de Sumapaz se encuentran Arbeláez, Cabrera, San Bernardo, Pasca, Pandi, Silvania, Granada, Venecia y Tibacuy, impactando de manera directa a 190 familias de la región.

“Gracias a la puesta en marcha de estas iniciativas, miles de hogares de Cundinamarca podrán sumarse a estrategias que contribuyan a contrarrestar el desabastecimiento hídrico, contar con una mejor provisión de agua para actividades domésticas, agrícolas y ganaderas, y disminuir el impacto y la presión sobre las fuentes hídricas”, dijo Alfred Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca.

El convenio tiene como meta más de 1.000 sistemas de recolección de agua a igual número de familias vinculadas a 160 Juntas de Acción Comunal, beneficiando así a 90 municipios del territorio CAR.

Con la entrega de los kits proyectados, se estima el aprovechamiento de 237.600 m³ de agua lluvia al año, volumen equivalente al requerido para atender las actividades domésticas de un municipio como Zipacón.