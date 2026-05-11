Lunes 11 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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En el Quindío, las autoridades judiciales investigan un extraño caso donde fue asesinado el conductor de una plataforma y el vehículo fue incinerado en zona rural del municipio de Calarcá.

La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública sobre los hechos divulgados a través de redes sociales, relacionados con la supuesta interceptación e incineración de un vehículo por parte de sujetos armados en zona rural del municipio de Calarcá.

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Según la verificación realizada por las autoridades, el vehículo afectado corresponde a un automóvil color azul oscuro, el cual fue hallado incinerado en la vereda Quebrada Negra de esta municipalidad. Según las indagaciones preliminares, este automotor sería utilizado para el transporte de personas a través de plataformas digitales.

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De acuerdo con información recopilada en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el vehículo habría sido movilizado por dos individuos conocidos en un sector urbano de Calarcá. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos que derivaron en la incineración del automotor.

Es importante precisar que, al momento en que ocurrió el hecho, no se encontraba ninguna persona al interior del vehículo, contrario a lo que se ha difundido en algunas redes sociales.

Por otra parte, se pudo establecer que el posible conductor de este vehículo sería una persona hallada sin vida la madrugada del jueves en el sector del alto del río quien se encontraba indocumentada.

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Asimismo, la Policía Nacional aclara que no existen elementos que permitan vincular este caso con la presencia o accionar de grupos armados al margen de la ley en el departamento del Quindío. Desde la Policía señalaron que no existen elementos que permitan vincular este caso con la presencia o accionar de grupos armados al margen de la ley.

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Cabe recordar que la persona que fue hallada sin vida en zona rural del alto del río en Calarcá fue identificada como Josuar José Cardoza Villamizar de 35 años de edad que tenía doble nacionalidad venezolana y colombiana y prestaba servicios de transporte a través de la plataforma Uber.

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Como Álvaro de Jesús Largo Tuzarma, de 41 años de edad fue identificado el motociclista que murió en el accidente de tránsito que se presentó ayer domingo 10 de mayo en la vía que comunica a La Tebaida-la herradura en Quindío hacia al Valle del Cauca.

En el siniestro vial se vieron involucrados un vehicular particular blanco y una motocicleta que chocaron y generaron daño en el sistema eléctrico de la zona porque debido al impacto uno de los postes quedó atravesado sobre la carretera, además de los cables de energía.

Desafortunadamente el motociclista murió en el lugar de los hechos además que las personas del vehículo resultaron lesionadas.

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Incautan arma e imponen comparendo a quien hizo disparos al aire en un partido de fútbol en Quindío

No hay derecho en el Quindío, en un partido de fútbol aficionado, tres futbolistas menores de edad resultaron heridos en medio del partido, lo insólito es que un adulto hizo disparos al aire para tratar de controlar la gresca.

La Policía del Quindío ha información que ante el hecho que se viralizó por redes sociales, donde en un partido de futbol aficionado en zona rural del municipio de La Tebaida y por intolerancia se presenta una riña y un ciudadano saca un arma traumática y hace disparos al aire para tratar de calmar los ánimos debido a la riña que se presentó entre los dos equipos de jóvenes menores de 18 años de edad.

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El Capitán Manuel Devia - comandante de la Estación de Policía Tebaida indicó “De inmediato al tener conocimiento del caso los policiales proceden a ubicar a esta persona, a quien se le procede a realizar un comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana y la incautación de arma traumática”

El oficial además reportó que realizaron la suspensión temporal de la actividad económica al centro recreacional Bonanza ubicado en zona rural de La Tebaida donde se presentaron los hechos el pasado jueves 7 de mayo.

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Precisamente desde uno de los clubes involucrados en la pelea, hablamos de Juventud’s del Quindío publicaron un comunicado en su cuenta de Facebook rechazando estos hechos y dando a conocer lo ocurrido

Comunicado: Desde Juventud’s del Quindío queremos aclarar las versiones que se han difundido tras los hechos ocurridos en el partido frente a Real Sport el día 07/05/2026.

Dice el documento “La riña se generó debido a comentarios y provocaciones por parte de integrantes y aficionados de ambos equipos. Durante el encuentro, desde la tribuna de Real Sport se realizaron expresiones ofensivas hacia nuestros jugadores, situación que incluso puede escucharse en la transmisión en vivo del partido.

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Como institución, no justificamos bajo ninguna circunstancia los actos de violencia protagonizados por nuestros jugadores ni por ninguna otra persona involucrada. Sin embargo, también consideramos grave e injustificable que en un lugar lleno de menores de edad se haya sacado un arma de fuego. Puntualizan en el comunicado.

Finalmente añaden “Reiteramos que rechazamos cualquier acto de violencia venga de donde venga. Como equipo, Juventud’s del Quindío ofrece disculpas por lo sucedido y lamenta profundamente los hechos presentados.

Este comunicado tiene como finalidad aclarar que la situación involucró acciones indebidas por parte de ambos equipos, y hacemos un llamado al respeto, la tolerancia y la sana convivencia dentro y fuera de las canchas.

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En el marco del Plan Cosecha la Policía Nacional a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, viene desplegando una estrategia integral de seguridad rural con el propósito de garantizar la tranquilidad de los caficultores, recolectores y administradores de fincas en el departamento.

En tal sentido, cuentan con 35 uniformados del Escuadrón Móvil de Carabineros, 30 carabineros y 10 binomios caninos, que han llegado a la región para fortalecer la seguridad, prevenir hechos de afectación al orden público y contrarrestar hechos delictivos.

Una iniciativa liderada por el Comando de Policía Quindío en articulación con autoridades locales, el Ejército Nacional y el Comité de Cafeteros, que busca proteger la cadena productiva del café, especialmente en los municipios de la cordillera donde se concentra la cosecha del primer semestre del año.

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Dentro del despliegue preventivo se destacan las siguientes acciones: Patrullajes rurales en vehículos, a caballo y a pie en zonas de difícil acceso. Censo y acompañamiento en fincas cafeteras, con el fin de fortalecer la prevención del delito.

Verificación de antecedentes a personal vinculado a la recolección. Inspecciones con guías caninos (K9) en los alojamientos de trabajadores. Visitas a centros de acopio y sedes del Comité de Cafeteros, brindando recomendaciones de autoprotección. Puestos de control en vías primarias y secundarias, para prevenir la acción de actores delincuenciales.

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En el marco de las acciones permanentes de patrullaje, registro, control y disuasión, la Policía Nacional durante un procedimiento logró la recuperación de un vehículo en la ciudad de Armenia.

El hecho se registró momentos en que los uniformados realizaban controles preventivos en el barrio Las Colinas vía pública y le solicitan antecedentes a un vehículo, el cual le figura una orden vigente de inmovilización por el delito de hurto, solicitud emanada por la Fiscalía 127 Local Unidad de Intervención Temprana y Asignaciones de Antioquia, por lo anterior se realiza el procedimiento y es dejado a disposición de la autoridad solicitante.

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En Calarcá se presentó un caso de extorsión bajo la modalidad de falso servicio en la vereda Santo Domingo.

El secretario de gobierno de Calarcá, Mario Augusto Castaño Atendimos de manera inmediata un caso de extorsión en la vereda Santo Domingo Bajo en el municipio de Calarcá, donde a tres ciudadanos estaban siendo extorsionados bajo la modalidad de falso servicio.

Gracias al trabajo articulado entre Policía Nacional, Secretaría de Gobierno, Ejército Nacional y el acompañamiento del concejal Leonardo Marín, logramos atender de inmediato este caso tan puntual y neurálgico.

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Suspenden ventanilla y detectan licor de contrabando; acciones de las autoridades para proteger a los ciudadanos

Las acciones operativas nocturnas de vigilancia, control y seguridad en diferentes sectores de la ciudad, impulsadas por la Alcaldía de Armenia, han consolidado resultados positivos en la misión de proteger la salud de los ciudadanos, al suspender la actividad económica de una ventanilla y detectar en otros establecimientos inspeccionados, varias botellas de licor adulterado y de contrabando.

Según el reporte de los procedimientos, el cual fue entregado por la Secretaría de Gobierno y Convivencia del municipio, un establecimiento tipo ventanilla fue suspendido temporalmente de la actividad económica por 10 días, al no contar con concepto sanitario ni de seguridad humana, mientras que las autoridades identificaron licor importado de contrabando en otro local comercial.

“Se procedió al derrame de bebidas alcohólicas que se encontraban destapadas y presuntamente adulteradas o completadas con contenido de otras botellas, en acciones junto al Grupo Anti-contrabando para proteger la salud y seguridad de los consumidores”, confirmó Carlos Arturo Ramírez Hincapié, secretario de Gobierno y Convivencia.

Durante las jornadas de control fueron requeridos seis establecimientos comerciales en zonas como Centro, Granada y la universidad del Quindío, encontrándose incumplimientos relacionados con la documentación obligatoria para funcionamiento, e incumplimiento en documentación de salubridad.

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Después de cinco días hospitalizado fue dado de alta el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis que seguirá incapacitado y en recuperación en casa.

Así lo confirmaron desde el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios desde donde informaron que después de la evolución satisfactoria y una respuesta favorable a los tratamientos, el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, recibió en las últimas horas el alta médica.

Durante su estancia hospitalaria, el paciente presentó una evolución positiva, con mejoría progresiva, lo que permitió autorizar su egreso de manera segura.

El gobernador del Quindío fue operador de cálculos en la vejiga y ahora continuará su recuperación en casa, es decir seguirá incapacitado mientras se recupera y es autorizado por sus médicos para retomar sus labores como primer mandatario departamental.

Mientras tanto Amanda Tangarife continuará como gobernadora encargada del departamento del Quindío.

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Empresarios de establecimientos nocturnos del barrio Laureles de Armenia evidenciaron su inconformidad por las medidas adoptadas para restringir el horario de funcionamiento

Recordemos que desde la Personería de Armenia y la Procuraduría promovieron una acción popular relacionada con las afectaciones a la convivencia, la tranquilidad y el ambiente sano donde el Tribunal Administrativo del Quindío adoptó medidas cautelares frente a seis establecimientos nocturnos de la zona.

Una de esas decisiones tiene que ver con restringir el horario de funcionamiento hasta máximo a la 1 de la mañana y también establecer un plan de insonorización en un término máximo de un mes.

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Precisamente el propietario de Dragón Gastrobar, Jorge Andrés Bermúdez sostuvo que es muy complejo el panorama puesto que es directamente un impacto económico grande.

Destacó que los tomó por sorpresa dichas medidas puesto que no realizan ruido debido a que ya cuentan con la insonorización y están bajo la normatividad correspondiente. Considera el horario establecido de cierre afecta en gran manera y no arreglará la problemática del barrio que está relacionada con las personas que están a los alrededores del parque y generan las molestias en materia de ruido.

Dijo que nunca han tenido una dificultad en cuanto a orden público que altere la convivencia de la zona por eso se mostró sorprendido porque están bajo el marco de la legalidad y quienes no lo están siguen funcionando.

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Líderes de la zona que en varias oportunidades han dado a conocer su inconformidad por la alteración del orden público consideran las medidas no son suficientes para erradicar la problemática.

Precisamente la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Laureles de la ciudad, Liliana Jaramillo dijo que una de las inconformidades está relacionada en que se establece la orden de insonorización cuando hay establecimientos que están al aire libre donde se imposibilita la medida.

“Entonces ahí el tribunal está diciendo que sí hay que tomar unas medidas, y que sí los van a obligar, es lo que entendemos, pero pues no van a sacar ningún negocio y nosotros tenemos mucha cosa que decir respecto a Isla Corona, porque es que cómo lo van a insonorizar Si eso es al aire libre y eso no tiene las paredes, eso es imposible”, mencionó.

Añadió: “Lo que más me preocupa en este momento es que la gente no está dispuesta a esperar más, porque si ya se hizo una tutela, ya se hicieron dos, hay tres acciones populares y eso no sirve de nada, entonces estamos llevados. Así es sencillo. Entonces nos va a tocar a la comunidad hacer la justicia a nosotros o tomar medidas muy drásticas”.

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Comunidad de la zona rural de Calarcá celebra el proceso para la instalación del puente militar en La Sonadora

Desde el año 2023 se generó el colapso del puente La Sonadora ubicado en la vía La Rochela - Quebrada Negra de Calarcá debido a un daño estructural por las lluvias.

Finalmente, desde la gobernación departamental anunciaron que el puente Militar para el sector ya está en el lugar para su instalación y atendiendo así la necesidad de conectividad.

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El presidente de la junta de acción comunal del Calabazo Bajo de la zona del puente, Daniel Gómez celebró el anuncio puesto que llevan muchos años esperando la intervención y hubo muchas promesas incumplidas en el proceso.

Fue claro que es clave la solución para la movilidad de los habitantes de la zona y del transporte de los productos agrícolas por eso espera se cumplan los tiempos y el nuevo puente sea una realidad en el menor tiempo.

Reforzó el llamado a la comunidad a tener paciencia mientras se da la instalación del puente puesto que actualmente se genera el cierre por los menos de 15 días y para evitar riesgos.

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El trabajo articulado y las gestiones lideradas por la gobernación del Quindío hicieron posible que el puente militar destinado al sector La Sonadora, en Calarcá, ya se encuentre en el lugar para su instalación. Esta acción responde a una necesidad prioritaria de conectividad y atención vial para las comunidades de la zona, fortaleciendo la movilidad en la ‘Villa del Cacique’.

La estructura fue obtenida gracias a la gestión de la administración departamental ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, lo que permitió la donación por parte del Ejército Nacional de Colombia.

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De manera complementaria, la empresa PROYECTA, bajo la coordinación de su gerente Lina Marcela Roldán Prieto, ejecutó de forma completa y adecuada los estudios, así como los requisitos técnicos y las obras de cimentación exigidas por el Ejército Nacional para la instalación del puente.

Adicionalmente, la entidad avanza en la ejecución de obras complementarias orientadas a garantizar una mayor estabilidad de la estructura que está siendo instalada, ratificando su capacidad técnica y el cumplimiento riguroso de los estándares requeridos para una infraestructura segura y funcional.

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En noticias políticas, El líder de Cambio Radical en el Quindío, el representante a la cámara John Edgar Pérez al lamentar la muerte de German Vargas Lleras dijo que mereció ser elegido presidente de Colombia.

En Caracol Radio hablamos con el congresista quindiano y esto indicó “lamento profundamente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, un líder firme, visionario y, por supuesto, determinante en la historia reciente de Colombia. Yo creo que el país despide un hombre cuyo carácter y disciplina, pero también compromiso con el país y con nuestro departamento del Quindío”

¿Qué recuerda de German Vargas Lleras? Congresista: de él recuerdo varias anécdotas primero, su capacidad gerencial cuando fui alcalde, que Germán era ministro en el gobierno Santos, tuve la oportunidad de compartir en espacios donde era determinante la forma en la que él lideraba los procesos para que pudieran llevarse a feliz término en el departamento.

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Pudimos gozar de obras importantes e inversión gracias precisamente a esa capacidad gerencial de él, salió adelante una obra transcendental para Colombia como fue el túnel de la línea, sin quizás nombrar muchas de las obras importantes que se hicieron como el deprimido Montenegro, la doble calzada al aeropuerto, la planta de tratamiento de aguas residuales, tantas obras que se pudieron adelantar en el Quindío gracias a este hombre.

Congresista: y de bancada, recuerdo que, en diciembre, previo a la conformación ya de inscripción de las listas al Congreso, tuvimos la oportunidad de reunirnos con él y la reunión fue muy amena, pero en algún momento se molestó y yo le dije, “Uy, jefe, veo que no se le ha dañado el mal genio.” Y todo el mundo soltó la carcajada y él también, nos le robamos una sonrisa. Fue el último encuentro en el que pudimos compartir esa reunión de bancada que quizás está registrada en las redes sociales.

Aprendí de él que uno debe tener carácter para poder estar en el sector público y para poder mostrar resultados. Muy lamentable para Colombia, muy lamentable para el país la partida de un hombre como Germán Vargas Lleras, puntualizó el representante a la cámara por el Quindío.

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La exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, amiga del exvicepresidente German Vargas Lleras al lamentar su muerte, lo recordó por su gestión para el Quindío como por ejemplo agilizar la terminación del túnel la línea

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Mañana martes 12 de mayo es el día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia que ira de siete de la mañana a siete de la noche en el perímetro urbanos de la capital del Quindío, donde se espera que 190 mil vehículos y motos dejen de circular en la ciudad.

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Desde la gobernación del Quindío se sumarán a la Jornada de Movilidad Vial con Medios Alternativos de Transporte, que se llevará a cabo este martes 12 de mayo de 2026 desde las 7:00 a.m. en la entrada del parqueadero del Centro Administrativo Departamental, en el marco de la conmemoración del día sin Carro y sin Moto.

Durante la jornada contarán con un stand de bienvenida para quienes lleguen en bicicleta o patineta, además de espacios de sensibilización y un chequeo de seguridad vial donde se verificará el uso adecuado de casco, luces y chaleco reflectivo.

Asimismo, como parte del componente ambiental de la actividad, realizará una siembra de árboles nativos, iniciativa mediante la cual se sembrará un espécimen por cada funcionario que participe utilizando bicicleta o patineta.

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Este martes 12 de mayo de 2026, la Universidad del Quindío y el municipio de Armenia tienen una cita con el medio ambiente. Se trata del Día sin Carro y sin Moto: desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m., ningún vehículo de combustión podrá circular por el perímetro urbano de la ciudad.

A través del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), la institución de la educación superior se une a la jornada con una propuesta que va más allá de simplemente dejar el carro en casa. Entre las 8 a.m. y las 4 p.m., en el parqueadero de administrativos, la comunidad universitaria podrá vivir en carne propia cómo se siente manejar una moto eléctrica gracias a un test drive realizado por Edeq.

También habrá un stand del SGA, ubicado en el parqueadero del bloque de Ingeniería, en el que cualquier persona podrá medir su huella de carbono personal; un mural de expresión para plasmar ideas y mensajes sobre el cuidado ambiental; plantas con abono para llevar a casa y seguir sembrando vida en los hogares y espacios de la ciudad.

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El municipio de Armenia llegó en 2025 a un logro de alto impacto fiscal: la meta de recaudo de un billón de pesos, que el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal ‘Armenia con más oportunidades’ proyectaba alcanzar al cierre de la vigencia 2027, fue cumplida con dos años de anticipación.

Este hecho, abrió las condiciones para solicitar al Honorable Concejo Municipal la autorización de un nuevo endeudamiento orientado a la ejecución de proyectos estratégicos de ciudad, según explicó el secretario de Hacienda, Yeison Andrés Pérez Lotero.

El funcionario detalló la arquitectura financiera que soporta la solicitud. “El Plan de Desarrollo autorizó un cupo de endeudamiento de 200 mil millones de pesos para el cuatrienio, y a comienzos de 2025, el Concejo Municipal ya había aprobado un primer empréstito por 176 mil millones de pesos.

Dado que las eficiencias fiscales acumuladas a lo largo de la gestión superaron las proyecciones del plan plurianual, existe hoy margen para solicitar $24 mil millones adicionales del cupo ya autorizado, más un nuevo cupo de $76 mil millones respaldado precisamente en esos excedentes de desempeño fiscal, lo que en conjunto configura la solicitud actual de 100 mil millones de pesos ante el cabildo municipal”, expuso Pérez Lotero.

Dentro de la exposición del titular de hacienda, el billón de pesos que constituye el presupuesto del municipio, los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ICDL, representan 304 mil millones de pesos, mientras que el restante está compuesto por transferencias del Sistema General de Participaciones, SGP, fondos especiales y recursos de capital, todos ellos orientados también a inversión.

“Estos poseen una destinación específica determinada por la ley o por su fuente de origen. Su uso está predefinido y no puede redirigirse hacia proyectos de iniciativa propia del municipio”, aclaró.

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Del total de esos 304 mil millones de pesos, los gastos de funcionamiento en general y el servicio a la deuda absorben la mayor parte. En la apropiación inicial de la vigencia 2025, el margen disponible para inversión directa con estos recursos ronda los 70 mil millones de pesos, una cifra insuficiente para acometer iniciativas de la envergadura que demandan la movilidad, la seguridad, el suministro de agua potable y el fortalecimiento económico de una ciudad capital”, argumentó Pérez Lotero.

Cada vez se hace más real la posibilidad de que el sur de Armenia tenga un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, tras el avance del proyecto de acuerdo 007 de 2026, correspondiente al empréstito presentado por el alcalde James Padilla García ante el Concejo Municipal. La iniciativa superó el debate en comisión de presupuesto y ahora pasará a debate de plenaria con todos los concejales.

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El gerente general de Empresas Públicas de Armenia￼, Paulo César Rodríguez Ospina, explicó la importancia de avanzar en proyectos estratégicos que permitan fortalecer el sistema hidráulico del municipio y mejorar la capacidad de respuesta frente a contingencias relacionadas con el Río Quindío, fenómenos climáticos y el crecimiento urbano de la ciudad.

Actualmente, Armenia cuenta con seis tanques de almacenamiento que permiten una autonomía de entre tres y cuatro horas en caso de suspensiones temporales en la captación o tratamiento del agua. Con la construcción del nuevo tanque, EPA proyecta ampliar esa capacidad de respaldo y respuesta a contingencias entre 48 y 60 horas, beneficiando especialmente a los habitantes del sur de la ciudad y sectores de expansión urbana.

La propuesta contempla la construcción de un tanque con capacidad de más de 11.000 metros cúbicos de agua potable, infraestructura que permitirá optimizar el funcionamiento de la red de distribución y responder de manera más eficiente ante situaciones de turbiedad en el Río Quindío o afectaciones derivadas del cambio climático.

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Calarcá ya cuenta con sus Estudios Básicos de Gestión del Riesgo y Desastres para la actualización de su Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

El acto oficial de entrega se llevó a cabo en el salón de Ex Gobernadores del Centro Administrativo Departamental, con la presencia del secretario de Planeación, Luis Alberto Rincón Quintero, que tuvo a su cargo el proyecto; así como el equipo de Desarrollo Territorial de la cartera; y la empresa consultora ‘Construsuelos de Colombia SAS’.

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En sesión de la Asamblea Departamental del Quindío fue suspendido el segundo debate del Proyecto de Ordenanza No. 003 de 2026, “Por medio de la cual se reforma la Ordenanza 009 de 1995”, iniciativa que busca transformar la Lotería del Quindío de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Departamento, además de actualizar su estatuto básico conforme a la normatividad vigente

De acuerdo con Juan Carlos Alfaro García, secretario Jurídico y de Contratación del Departamento, la propuesta tiene como objetivo modernizar los estatutos de la entidad, teniendo en cuenta que fueron creados hace cerca de 30 años y requieren ajustes para responder a las disposiciones legales actuales. La iniciativa también contempla nuevas disposiciones orientadas al fortalecimiento institucional de la Lotería del Quindío.

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Sin embargo, durante la discusión, los diputados manifestaron la necesidad de conocer con mayor profundidad la situación actual de la Lotería, especialmente frente a la suspensión de los sorteos, antes de avanzar en la aprobación del articulado.

Por esta razón, decidieron suspender el debate y reanudarlo el este lunes 11 de mayo, fecha en la que se espera dar respuesta a las inquietudes planteadas y posteriormente realizar la votación correspondiente.

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El municipio de Quimbaya avanza hacia un modelo más humano, moderno y comprometido con la protección animal con la sustitución de los vehículos de tracción animal por vehículos automotores, una iniciativa liderada por el alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito en cumplimiento del Decreto 178 de 2012.

La entrega de los moto cargueros se realizará el próximo lunes 11 de mayo a las 10:00 de la mañana en el parque principal del municipio. Esta acción dignifica la labor de los antiguos carretilleros, quienes podrán continuar desarrollando su actividad en condiciones más seguras y eficientes, mejorando su calidad de vida y la de sus familias, tras más de 14 años de espera.

Este importante paso también representa un nuevo comienzo para los caballos que durante años acompañaron estas labores y que ahora podrán disfrutar de una etapa de descanso, cuidado y protección, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar animal.

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En día de las madres, historias en el eje cafetero, las mujeres militares de la octava brigada del ejército cumplen el rol no solo de defender la patria sino esa labor maravillosa del ser madre y mujer soldado…la historia con Adrián Trejos

La historia es de la mayor Diana Marcela Agudelo Quintana, oficial de operaciones Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.°8 de Armenia de la Octava Brigada del Ejército, desde hace 17 años ha asumido diferentes responsabilidades y, actualmente, como oficial de operaciones del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate donde lidera a los hombres y mujeres encargados de garantizar el sostenimiento logístico de las tropas que cumplen la misión en Caldas, Quindío y Risaralda.

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Detrás del uniforme también hay una mamá, desde hace cuatro años se convirtió en madre de mellizos, Anthony y Samuel llegaron para transformar su mundo y enseñarle que el amor también puede multiplicarse mientras se cumplen los deberes con la patria.

En casa procura estar presente, abrazar, escuchar y formar a sus hijos con principios y valores y deja cualquier actividad para correr a acompañarlos. Sin embargo, también ha tenido que explicarles por qué debe volver a ponerse el uniforme y salir nuevamente al cumplimiento del deber.

Y ella relata “¿Otra vez te debes ir, mamá?”, le preguntan Anthony y Samuel cada vez que la ven alistarse. Entonces, con amor y convicción, ella responde: “Mamá tiene que irse otra vez a cumplir la misión por el futuro de Colombia y el futuro de mis hijos”.

La historia de la mayor Diana Agudelo se convierte también en un homenaje a las madres colombianas que demuestran que el amor de una madre también se viste de uniforme y que detrás de cada misión cumplida hay un corazón que late por Colombia y por sus hijos.

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Continúa hoy en el centro de convenciones de Armenia la XII Exposición Artesanal de Armenia 2026, “El origen del arte hecho a mano”, que va hasta el 18 de mayo y que reúne a más de 160 expositores de 20 países y representantes de más de 30 departamentos de Colombia, cabe recordar que hasta el viernes el ingreso a la exposición artesanal es gratuito desde las 10 de la mañana.

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Desde el Jardín Botánico del Quindío y con el apoyo de Urbaser y la Universidad Alexander Von Humboldt, se llevó a cabo el segundo encuentro del diplomado “Jóvenes Líderes por la Sostenibilidad Territorial”.

En este, desarrollado en medio de la naturaleza y sus componentes, los jóvenes participantes vivieron una jornada de conexión con la biodiversidad, en la que afianzaron sus conocimientos sobre biodiversidad y la importancia de la conservación de los ecosistemas para el buen desarrollo territorial.

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Hoy lunes 11 de mayo de 2026, la Alcaldía de Armenia conmemorará el día de la Familia y por ello no prestará atención al público en las dependencias administrativas del municipio.

Así, los términos administrativos relacionados con trámites, respuestas a documentos, recursos, presentación de propuestas y vencimientos tributarios quedarán suspendidos durante este día y se reanudarán mañana martes 12 de mayo.

Desde la Administración Municipal se confirmó que entidades como el Cuerpo Oficial de Bomberos, los agentes de tránsito, funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, e inspectores de Convivencia y Paz, tanto urbanos como rurales, sí prestarán sus servicios con normalidad, debido a que por la naturaleza de sus funciones requieren garantizar dicha continuidad.

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En deportes, ganó el Deportes Quindío 1 a 0 a Tigres de visitante en Bogotá con gol de Yosimarc Torres por la cuarta fecha del cuadrangular A del Torneo Dimayor de la B y se consolida como líder de su grupo con 10 puntos.

Este jueves 14 de mayo a las 7y45 de la noche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío jugara en condición de local ante Internacional de Palmira y de ganar clasificaría anticipadamente a la final del primer semestre del Torneo Dimayor de la B, aunque incluso podría jugar clasificado si en el partido previo entre Tigres y Envigado no gana el equipo naranja de Antioquia.

Esta semana las directivas del Deportes Quindío darán a conocer desde cuando se venderá la boletería para este crucial partido en el que incluso se habilitaría el ingreso a la tribuna sur para los hinchas locales del milagroso.

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De otro lado, los atletas del Quindío lograron seis medallas en total en el campeonato nacional de atletismo categoría U23 que se llevó a cabo en la pista de atletismo de Armenia el fin de semana, dos de oro, tres de plata y una de bronce.

Luis Alfredo Hernández ganó medalla de oro en 100 metros planos y el relevo 4x400 masculino con Camilo Redondo, Juan José Guarumo, Kevin Aguedelo y Adrián Mendoza.

Además 3 medallas de plata, Adrián Mendoza en 800 metros planos, Valeria Sofia George López y Camilo Redondo en 200 metros planos y un bronce el salto alto con Valeria Sofía George en salto alto