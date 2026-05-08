Viernes 8 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue capturado el conductor de un carro particular que agredió, hirió y arrastró a un agente de la secretaria de tránsito de Armenia que por fortuna está fuera de peligro.

No hay derecho el conductor del carro particular arrastró en el capo del vehículo a un agente de la secretaría de tránsito y transporte de Armenia que terminó cayendo al piso resultando con varias lesiones, al parecer porque se negó a un procedimiento de tránsito, luego de ser además herido con un machete.

El conductor del carro terminó justo en la puerta de ingreso de urgencias de la clínica Central ubicada en la carrera 13 # 1N - 35 sector de las clínicas al norte de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el lugar hizo presencia una patrulla de la policía y fueron momentos de pánico, confusión, desesperación, porque algunas personas incluso intentaron linchar al conductor por su conducta agresiva.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En otros videos se ve claramente que el agente de tránsito William Tafur le iba imponer al conductor un comparendo por mal parqueo en la zona y es cuando inicialmente lo agrede con arma blanca, machete y luego lo ocurrido minutos después.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de tránsito y transporte de Armenia Daniel Jaime Castaño que llegó hasta el lugar donde se presentaron los hechos manifestó “Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia registrados contra un agente de tránsito en Armenia. Ninguna diferencia o situación puede justificar una agresión. Las diferencias deben resolverse desde la legalidad y nunca desde la violencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En una reacción oportuna, la Policía capturó a un ciudadano de 39 años de edad por el delito de violencia contra servidor público, en un hecho de intolerancia presentado en el norte de la ciudad.

El procedimiento se registró en la carrera 13 con calle 1 Norte, en inmediaciones de la Clínica Central, donde uniformados adscritos al CAI Fundadores atendieron un llamado ciudadano por una riña; Al llegar al lugar, las autoridades recopilaron testimonios que señalaban a un individuo como responsable de causar lesiones a un agente de tránsito durante un procedimiento

Más información Jueves 7 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

De acuerdo con la información verificada en el sitio, los hechos se presentaron cuando el funcionario adelantaba un procedimiento de tránsito; En ese momento, el conductor de un vehículo al parecer lo agredió con un arma corto contundente y posteriormente habría iniciado la marcha del automotor, arrastrando al servidor público sobre el capó del automotor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como consecuencia de esta acción, el agente de tránsito resultó con lesiones en la cabeza y contusiones en el cuerpo, siendo trasladado de inmediato a centro hospitalario donde a esta hora recibe atención médica especializada.

El agresor fue capturado por el delito de violencia contra servidor público y lesiones personales dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia, James Padilla García, expresó su rechazo frente a estos hechos y advirtió que ninguna situación de intolerancia puede derivar en actos de violencia contra servidores públicos ni contra la vida humana.

Y agregó el mandatario “Hoy los armenios recibimos con profunda preocupación y tristeza esta noticia. Ninguna diferencia, procedimiento o desacuerdo puede terminar en un hecho de violencia de esta magnitud. Atacar a un servidor público es atentar contra la institucionalidad, la convivencia y el respeto por la vida”,

En ese sentido, el alcalde Padilla García solicitó a las autoridades judiciales actuar con toda la contundencia que permite la ley para esclarecer lo sucedido y avanzar en la judicialización del responsable.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según datos entregados por la secretaría de tránsito y transporte de Armenia en lo que va del 2026 ya son nueve las agresiones contra agentes de Setta en la ciudad de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Otro hecho de intolerancia en el Quindío, ayer jueves 7 de mayo durante el torneo departamental de fútbol categoría 2008 en la cancha de Bonanza, vía La Tebaida, un hombre habría realizado disparos al aire en medio de un altercado frente a niños, jóvenes y familias.

A través de un comunicado El Club Deportivo Real Sport a través de su comisión directiva informaron que “en la tarde del jueves 7 de mayo durante el encuentro correspondiente a la categoría 2008 del Campeonato Departamental de la Liga de Fútbol del Quindío en el que el equipo enfrentó al Club Mango viche Juventus se generó efervescencia dentro de un partido de fútbol”

Y añade el comunicado “Los ánimos de los jugadores en un momento del compromiso ante la situación, un padre de familia que se encontraba como espectador con la supuesta intención de calmar los ánimos realizó varios disparos al aire con un arma de fogueo. En el comunicado indican además que lamentablemente dos jugadores de este Club Deportivo Real Sport resultaron heridos por las peleas en el campo de juego. Ambos están hospitalizados, uno de ellos presenta fractura de tabique nasal y el otro pérdida de una pieza dental”

Desde el Club Deportivo Real Sport expresan la solidaridad con los jóvenes afectados y les desean una pronta recuperación y rechazan de manera categórica cualquier acto de violencia dentro y fuera del campo de juego.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tribunal Administrativo del Quindío adopta medidas cautelares frente a establecimientos nocturnos del barrio Laureles de Armenia

El Tribunal Administrativo del Quindío profirió un auto dentro de la acción popular promovida por la Personería Municipal de Armenia y la Procuraduría 14 Ambiental y Agraria de Armenia, relacionada con las afectaciones a la convivencia, la tranquilidad y el ambiente sano denunciadas por residentes del barrio Laureles de Armenia debido al funcionamiento de varios establecimientos nocturnos del sector.

La decisión judicial analiza las denuncias ciudadanas y los informes técnicos de ruido realizados por la CRQ, en los que se evidenció que varios establecimientos sobrepasaban los niveles máximos permisibles de emisión de ruido establecidos en la normatividad ambiental.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aunque el Tribunal no accedió a la solicitud de suspensión total de las actividades comerciales, sí consideró procedente adoptar medidas cautelares orientadas a prevenir un daño mayor y proteger los derechos colectivos de los habitantes del sector, especialmente en materia de salud, convivencia y ambiente sano.

Dentro de las principales decisiones adoptadas en el auto, el Tribunal ordenó:​ Restringir el horario de funcionamiento de los establecimientos vinculados al proceso: OVNI CLUB, DRAGÓN GASTROBAR, ELIPXIS CLUB, LA ISLA CO, GRAY STORE AXM e IN SKY BLUE, hasta máximo la 1:00 a.m.

además “Ordenar a la Policía Nacional realizar presencia permanente en la zona para verificar el cumplimiento del horario establecido y presentar informes periódicos al Tribunal cada 15 días. Exigir a cada establecimiento la presentación de un plan de insonorización en un término máximo de un mes, con el fin de mitigar la contaminación auditiva generada en el sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Asimismo, el Tribunal reconoció la participación de varios residentes del barrio Laureles como coadyuvantes dentro de la acción popular, quienes han venido manifestando las afectaciones derivadas del ruido excesivo y de las dinámicas nocturnas en la zona.

La providencia destaca además que las pruebas aportadas por la Personería y la Procuraduría permiten concluir que existe una problemática que podría generar perjuicios irremediables para la comunidad residente, especialmente en materia de salud auditiva y convivencia ciudadana.

Desde la Personería Municipal de Armenia se explicó que esta actuación judicial busca proteger los derechos colectivos de la comunidad y garantizar el equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y el respeto por la tranquilidad, la seguridad y el ambiente sano de los habitantes del sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ciudadanos denuncian intento de robo por delincuentes con armas traumáticas en Armenia

En efecto Víctor Obando es un ciudadano que iba en su vehículo particular denunció un intento de hurto en el sector del cruce que une a los barrios Parques de Bolívar y La Patria de la ciudad donde un hombre con arma traumática le disparo con el objetivo de que se detuviera.

Sostuvo que ante el peligro que evidenció decidió acelerar y también logró esquivar a otro delincuente que se encontraba camuflado en zona boscosa de la zona.

Resaltó que una vez logró huir llegó a la salida del barrio La Patria donde se sintió ya fuera de peligro, pero estuvo al tanto puesto que un motociclista iba a ser víctima de la misma situación.

Reconoció que la inseguridad es una de las problemáticas más complejas en la capital quindiana porque los delincuentes están al acecho y por fortuna el caso no pasó a mayores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría del Interior del Quindío, a través de la Dirección de Protección de Derechos y Atención a las Poblaciones, creó mediante decreto la Mesa Departamental de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO)

La mesa inició oficialmente con una sesión extraordinaria liderada por el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, en la que se abordó el presunto caso de reclutamiento de menores conocido recientemente en el Quindío.

Durante la jornada participaron entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Ejército Nacional, Procuraduría, Unidad para las Víctimas, alcaldías, personerías municipales y diferentes dependencias del Gobierno departamental.

Como principales conclusiones de la sesión, las entidades acordaron iniciar acciones inmediatas para fortalecer la prevención y atención de estos presuntos casos, entre ellas la revisión de protocolos existentes, el fortalecimiento de las rutas de atención interinstitucional y la articulación de capacidades institucionales para reaccionar de manera oportuna frente a cualquier amenaza contra niños, niñas y adolescentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío refuerzan vigilancia epidemiológica frente a la alerta mundial por el Hantavirus

Recordemos que la Organización mundial de la salud confirmó cinco casos de hantavirus y considera posible la detección de más por el brote mortal detectado en pasajeros de un crucero procedente de Argentina.

Además, el Ministerio de Salud aseguró que en Colombia no se han documentado casos clínicamente confirmados, pese a que investigaciones científicas sí han encontrado evidencia de exposición previa al virus en algunas regiones del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante el panorama, la secretaria de Salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila entregó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos frente al virus puesto que establecen las acciones correspondientes encaminadas a la prevención.

Aclaró que en el Quindío no se han registrado casos y es por eso que trabajan de manera anticipada para proteger a toda la población por lo que envío un llamado al autocuidado. Así que entregó recomendaciones como mantener limpio los hogares, evitar la acumulación de basuras, almacenamiento adecuado de los alimentos y controlar la presencia de roedores en fincas, viviendas y bodegas.

Resaltó que intensificarán las labores de vigilancia epidemiológica y comunicación comunitaria para evitar riesgos y actuar adecuadamente ante cualquier alerta que pueda generarse.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Después de tres semanas de intervención continua e integral en diferentes sectores de la ciudad, la estrategia del alcalde James Padilla García dirigida a la atención de la población en situación de calle comenzó a consolidar un respaldo institucional más amplio, con la vinculación de entidades del orden departamental, las cuales se sumaron a las acciones lideradas por la Alcaldía de Armenia.

La articulación, que congrega ahora a la Gobernación y sus secretarías del Interior, Salud y Familia, además de concejales y diputados quindianos, fortalece esta estrategia que fusiona un servicio social, recuperación del espacio público y acciones de seguridad, además de dignificación, mediante jornadas de Intervención Inmediata en el Centro de Atención Itinerante, dispuesto para brindar servicios básicos y atención institucional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La más reciente jornada inició en horas de la mañana de este jueves 7 de mayo en sectores críticos de Armenia, como el parque Fundadores, La Divisa, Chec y el Archivo Municipal, con el desarrollo de los planes Despertar y Desarme.

Estas acciones se realizaron con el acompañamiento de la Policía Quindío, el Ejército Nacional y las secretarías de Gobierno y Convivencia e Interior, llevando a cabo la verificación del estado judicial de las personas que permanecen en calle, además de requisas preventivas y el decomiso de armas blancas y elementos cortopunzantes.

Posteriormente, alrededor de 150 personas recibieron atención por parte de los equipos interdisciplinarios en el Centro de Atención Itinerante, quienes desarrollaron procesos de censo y caracterización, acercamiento o canalización al sistema de salud, además de ofrecer servicios como duchas, entrega de ropa limpia y atención primaria en salud, incluyendo toma de presión arterial y valoración básica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La estrategia también contó con el acompañamiento de la unidad móvil de atención de Red Salud Armenia y la unidad móvil del hospital Mental de Filandia, fortaleciendo así la atención médica y psicosocial para esta población vulnerable.

Asimismo, la intervención cuenta con la compañía de Migración Colombia para la población migrante y, en los casos donde se identifican antecedentes negativos, se adelantan los procesos correspondientes de deportación conforme a la normatividad vigente.

De manera articulada, las secretarías de Gobierno municipal y del Interior departamental, la Policía y el Ejército Nacional ratificaron la continuidad de recorridos en distintos puntos de la ciudad, donde se desarrollan acciones de verificación de antecedentes y la implementación de los planes Desarme y Baliza, con el propósito de reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La iglesia católica en el Quindío apoya el proceso de identificación de cuerpos de desaparecidos en el marco del conflicto armado

Recordemos que recientemente la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó una intervención en el cementerio en el municipio de Calarcá, logrando la recuperación de siete cuerpos en el contexto del conflicto armado.

Precisamente el padre César Ladino quien es el director general de la fundación parque cementerio Jardines de Armenia se refirió al apoyo que brindan a la unidad y a la JEP para la identificación de los cuerpos de personas desaparecidas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sostuvo que cuando se realiza la visita ellos desde la Diócesis los apoyan con el requerimiento que establezcan con el fin de que pueda ejecutar la labor de la mejor manera no solo en Jardines sino en todos los cementerios de los municipios y corregimientos.

Asimismo, dijo que ha tenido dos experiencias relevantes en la entrega digna de los restos a las familias que viven la angustia de la desaparición de sus seres queridos por lo que han brindado el acompañamiento como con las salas de velación, eucaristías y el apoyo psicológico con la unidad de duelo.

Considera es fundamental este tipo de procesos para lograr realizar todo el trámite funerario para brindar un poco de descanso a la tragedia de la desaparición entendiendo que ya conocen la ubicación y aunque el ser querido no esté vivo pueden rendirle el sentido homenaje.

Vale anotar que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas anunció la apertura de un nuevo punto de atención en la Personería de Armenia todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por fin el puente Militar para el sector La Sonadora en Calarcá, ya esté en el lugar para su instalación, atendiendo así la necesidad de conectividad y atención vial de las comunidades del sector en la Villa del Cacique.

La estructura fue gestionada por la Administración Departamental, ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, lo que permitió la donación hecha por el Ejército Nacional de Colombia. Los estudios y requisitos técnicos para la instalación del puente han estado a cargo de la empresa PROYECTA,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia EPA. informa que este viernes 8 de mayo de 2026 realizará una suspensión programada del servicio de acueducto en el sector hidráulico 14, con el propósito de adelantar labores necesarias que permitan el avance de la obra del intercambiador vial de la calle 2N.

La interrupción del suministro está prevista entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. La medida impactará un total de 592 suscriptores ubicados en el Parque Residencial del Café, Coliseo del Café y Bomberos Oficiales de la calle 2N, quienes tendrán una suspensión estimada del servicio durante 10 horas mientras se ejecutan los trabajos programados por la entidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Debido a la conmemoración del día de la Familia, este lunes 11 de mayo de 2026, la Alcaldía de Armenia informó que no prestará atención al público en las dependencias administrativas del municipio.

Asimismo, los términos administrativos relacionados con trámites, respuestas a documentos, recursos, presentación de propuestas y vencimientos tributarios quedarán suspendidos durante este día y se reanudarán el martes 12 de mayo.

No obstante, la medida no aplicará para las dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, requieren garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Entre ellas se encuentran el Cuerpo Oficial de Bomberos, los agentes de tránsito, funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, e inspectores de Convivencia y Paz, tanto urbanos como rurales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El delegado de la registraduría en el Quindío, Carlos Eduardo Gallego confirmó que el coliseo del café será nuevamente el sitio para los escrutinios de las votaciones de la primera vuelta presidencial programadas para el domingo 31 de mayo

Cabe recordar que en las elecciones para el congreso de la república el coliseo de gimnasia fue designado como sitio de escrutinio, pero debido a peticiones de los deportistas y que el coliseo del café no tendrá ocupaciones para conciertos será nuevamente el sitio para los escrutinios municipales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Día de la Madre es una de las fechas más significativas para el comercio, y este año según Fenalco esperan un crecimiento cercano al 20% en las ventas, impulsado por una mayor disposición de gasto de los hogares y el dinamismo propio de esta temporada

- 94% de los colombianos celebrará una de las fechas más importantes del calendario nacional - un 30% prevé gastar entre $100.000 y $200.000, mientras que el 34% lo hará entre $200.000 y $300.000, lo que representa un aumento de 11 puntos porcentuales frente al año anterior

- El 28% de los encuestados planea celebrar con un almuerzo o cena especial, mientras que el 24% optará por obsequiar ropa, calzado o artículos de cuero De acuerdo con la encuesta anual realizada por FENALCO con motivo de la celebración del Día de la Madre, que este año tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo,

En cuanto a los canales de compra, las tiendas especializadas se mantienen como la principal opción, con un 35% de preferencia, seguidas por las compras a través de internet, que alcanzan el 27% y continúan ganando terreno. Les siguen las tiendas por departamento y los almacenes de cadena, ambos con una participación del 14%.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El fortalecimiento de los servicios y el regreso de los nacimientos marcan un nuevo momento para la atención materno-infantil en el Hospital La Misericordia de Calarcá.

En el marco del Día de las Madres, El Hospital La Misericordia avanza en la reactivación de la atención materno-infantil, luego de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y la apertura progresiva de servicios, superando las limitaciones que durante años afectaron la atención de partos en el municipio.

Como resultado de este proceso, el hospital ha retomado la atención a gestantes y, con ello, el regreso de los nacimientos en Calarcá, devolviéndole a las familias la posibilidad de recibir a sus hijos en la institución.

Este avance se sustenta en la habilitación de servicios como ginecología, obstetricia, sala de partos, partos humanizados y quirófanos, así como en la oferta de vacunación, planificación familiar, controles prenatales, atención posparto, educación en lactancia materna, cursos psicoprofilácticos y sala de estimulación infantil, brindando una atención integral a las madres en cada etapa.

Durante 2025 se registraron 62 nacimientos en la institución, mientras que entre enero y abril de 2026 se han registrado 35 bebés nacidos en el hospital, reflejando la continuidad del servicio de partos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“La 25 Renace” reunirá este sábado a comerciantes, emprendedores y familias calarqueñas en una jornada de reactivación económica, inauguración de la renovada Carrera 25 y celebración del Día de la Madre apoyando el comercio local.

El alcalde de Calarcá, Juan Sebastián Ramos Velasco, y el gerente de Empresas Municipales de Hernán Darío Gutiérrez Londoño, invitan a toda la comunidad a participar este sábado 9 de mayo en “La 25 Renace”, una feria de reactivación económica creada para apoyar a los comerciantes de la Carrera 25 entre calles 30 y 36, quienes tuvieron algunas afectaciones durante la ejecución de las obras de infraestructura realizadas en este importante sector del municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una investigación llevada a cabo en el Grupo de Química de Investigación y Desarrollo Ambiental (QIDEA) de la Universidad del Quindío encontró que los extractos de dos tipos de cúrcuma —esa raíz amarilla que usamos en la cocina y la medicina tradicional— tienen una importante capacidad para neutralizar los radicales libres, esas moléculas inestables que deterioran los alimentos y se asocian con enfermedades crónicas en el ser humano.

El estudio, realizado por la estudiante del programa de Química, Stefanía Londoño Giraldo, bajo la dirección de la docente Eunice Ríos Vásquez y la codirección del docente Yeferson Ospina Balvuena, analizó los rizomas —es decir, las raíces subterráneas— de la Cúrcuma longa (la cúrcuma común) y la Cúrcuma zedoaria, ambas pertenecientes a la misma familia botánica que el jengibre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con 160 expositores, con Indonesia como país invitado, se inicia hoy en el centro de convenciones de Armenia la exposición Artesanal Plataforma Global de Arte Hecho a Mano con Corredor Étnico

Armenia se consolida como epicentro internacional del arte manual con la versión 12 de la Exposición Artesanal, organizada por Corpoferias y la Fundación Contacto Social, que del 8 al 18 de mayo (10:00 a.m. a 9:00 p.m.)

Destacan el tradicional corredor étnico, que visibilizará la diversidad indígena; la participación de más de 30 departamentos de Colombia, integrando muestras nacionales; y el respaldo de la Gobernación del Quindío y la Cámara de Comercio, que habilitará la participación de 40 emprendedores locales en esta versión 12.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Exposición Artesanal está diseñada para toda la familia respecto a los costos, el ingreso será gratuito los días 8, 11-15 de mayo; a $15.000 los días 9-10 y 16-18 (venta en Latiquetera.com y taquillas del recinto).

De igual forma, la organización informa que para el domingo 8 de mayo las madres tendrán ingreso gratuito desde la apertura y hasta las 2:00 pm y que todos los días los visitantes se podrán encontrar con presentaciones artísticas itinerantes.

El Acto de inauguración de la Exposición Artesanal será hoy a las 10:00 am. Y gracias al apoyo de Corpocultura, contará con la presentación de la corporación cultural Danzar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Desde este viernes 8 y hasta el 10 de mayo, Armenia será sede del Campeonato Nacional U23 de Atletismo, una cita que reunirá a 340 deportistas de 19 delegaciones del país en el estadio de atletismo de la Villa Deportiva Ancizar López.

La capital quindiana acogerá una programación de cinco jornadas, distribuidas en tres días, con pruebas de pista y campo para las categorías U23, U20 y U18. El campeonato contará con la participación de la delegación del Quindío, integrada por 15 atletas, con el propósito de foguear a jóvenes talentos de proyección departamental en un escenario de alto nivel técnico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, el Deportes Quindío jugará el domingo 10 de mayo a las 4 de la tarde en el estadio de Techo en Bogotá a puerta cerrada contra Tigres por la cuarta fecha del cuadrangular A del Torneo Dimayor de la B.

Cabe recordar que el equipo milagroso, es líder del grupo con siete puntos y de lograr una victoria en la capital de la república daría un paso firme de cara a lograr el cupo a la final del Torneo Dimayor del primer semestre del año.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Finalmente, La plenaria de la Asamblea Departamental aprobó en segundo debate el Proyecto de Ordenanza No. 007 de 2026, al crear la Orden al Mérito Deportivo, instituir la Semana del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, y establecer reconocimientos para los actores del sistema nacional del deporte en el departamento.

La iniciativa contempla la creación de la Orden al Mérito Deportivo como la máxima distinción del departamento, con categorías como mejor deportista del año, mejor paratleta, mejor entrenador, mejor dirigente, organismo deportivo destacado, deportista revelación, trayectoria deportiva y grupos HEVS, así como la realización anual de la Semana del Deporte durante la última semana de noviembre.