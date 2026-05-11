Horóscopo del profesor Salomón 11 de mayo de 2026: Acuario y Piscis, viene una decisión importante

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este lunes 11 de mayo de 2026, en donde signos como Tauro, Acuario y Piscis deben tomar decisiones cruciales, mientras que para Cáncer y Leo es un momento para tomar decisiones y cambiar su dinámica emocional.

El 11 (1+1=2) destaca por ser el número de los ángeles. A quienes nacen en este día se les considera personas de gran autoridad, que saben lo que quieren y hacia dónde deben ir en la vida. También les gusta ayudar a los demás, le traen suerte con sus ideas, con su dinamismo y con la fuerza que tienen traen impulsos para cada día. Su número es el 4976.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el morado.

El número, 7028.

La fruta para comer: uva.

Por otro lado, la luna se encuentra en fase de cuarto menguante, que simboliza un proceso de limpieza de sus energías para sentir la libertad de las cargas y malos augurios que lleva consigo.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Todo lo que tenga que ver con dinero se va a arreglar muy pronto. Llegará esa devolución, préstamo o inversión que los arianos tanto estaban esperando. Esto significará la llegada de una fuente económica que les servirá para un viaje por trabajo, compromiso o placer que tendrán próximamente, por lo que también deberán aprovechar este momento para conectar con nuevas energías y pensamientos.

Número: 9275

Tauro

Ojo, taurinos, la vida les va a mostrar unos caminos nuevos que representan oportunidades y cambios en su forma de vida. Analícenlos muy bien, hacia dónde van y si les conviene tomarlos. Algunos integrantes de este signo están en un momento de inestabilidad, por lo que es mejor desistir de esta opción, pero hay otros que les viene muy bien esta bendición. Eso sí, tomen las cosas con calma, porque la transición podrá ser algo tediosa.

Número: 2590

Géminis

La carta del rey de bastos habla de un momento de estabilidad y refuerzo moral que va a venir para los geminianos. Tendrán una noticia de ascenso, felicitación o sello de un trato que les va a alegrar. Eso sí, es mejor que mantenga un bajo perfil porque van a haber envidias que ronden sobre estas noticias.

Número: 9970

Cáncer

Los cancerianos se encuentran en una etapa de bloqueo emocional que les ha impedido avanzar en los proyectos que tienen en mente. Parte de este problema es debido a asuntos que no saben aceptar o entender, por lo que es el momento de intentar regular esos sentimientos tan intensos, ya que desde la templanza es que van a tomar las decisiones correctas y salir de su bache.

Número: 7028

Leo

Algunos integrantes de esta casa zodiacal se han sentido desesperados y con dudas debido a malos resultados en sus proyectos. Ante esta situación, cabe acotar que es muy posible que haya personas a su alrededor que estén enviándole malas energías. Háganse una buena limpieza y ya verán como las cosas empezarán a cambiar.

Número: 7104

Virgo

La estrella de la suerte les sonríe. Esta será una semana de mucha definición, de buenas noticias y de activación en su vida. Tendrán bendiciones económicas y éxitos en su parte laboral y relacional.

Número: 8859

Libra

No deje de soñar. Eso que está proyectando se va a poder llevar a cabo. ¿Cómo realizarlo? ¿Cómo lograrlo? No se preocupe, las respuestas le serán dadas en su debido tiempo, pero primero debe creer genuinamente en sus capacidades. Relacionado o no, vienen unos viajes o unas salidas que necesita hacer, las cuales van a tener buenos resultados.

Número: 2793

Escorpio

¡Buenas Noticias! Aquellos papeles, documentos o trámites que tenían pendientes algunos escorpianos hallarán muy pronto su resolución. En este sentido, otros escorpianos que estén en búsqueda de nuevo trabajo o un ingreso extra, sepan que se les va a dar la oportunidad tanto de conseguir uno nuevo como hacer dos trabajos.

Número: 1170

Sagitario

Vienen buenas noticias para esta casa zodiacal, ya que los arcanos anticipan buenos resultados en aquellos proyectos o iniciativas relacionadas a finca raíz que tenga en mente. También van a llegar ofertas nuevas de trabajo, las cuales debe prestar atención porque hay algo bueno y que debe saber aprovechar.

Número: 5906

Capricornio

Viene una noticia buena y una mala: La buena es que los arcanos pronostican que va a encontrar ese trabajo, negocio, préstamo o trámite que necesita urgentemente; pero la mala será que va a llegar una complicación de salud de alguno de sus cercanos, lo cual sí puede ser un golpe para su moral.

Número: 1515

Acuario

¡Acuarianos, despierten! Los arcanos dicen que es hora de buscar nuevas oportunidades, que es el momento de actuar porque su vida necesita un cambio. La escalera de triunfo alumbra este propósito, pues dice que van a encontrar ayuda y se van a alinear las personas en sus caminos que van a ser importantes para alcanzar las metas que desean, tanto en salud, en dinero, como en el amor.

Número: 3703

Piscis

¡Ojo! Los arcanos ven que algunos piscianos estarán rindiéndose ante el peso de sus responsabilidades. Algunos están asumiendo cargas y emociones fuertes, que serán más agobiantes mientras pasa el tiempo, pero lo mejor es seguir adelante. La vida es eso. La vida no es un valle de rosas. Es mejor que cambie sus hábitos porque estos le pueden dar la energía que necesita para superar este bache.

Número: 9175

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