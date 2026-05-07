¿Es el intestino el segundo cerebro del cuerpo?: claves para mantener activa su salud digestiva

¿Es el intestino el segundo cerebro del cuerpo?: claves para mantener sana su salud digestiva

En la actualidad muchas personas relacionan una buena salud física con una buena salud mental, es por ello por lo que, se ha escuchado cada vez más frecuente el término “el intestino es el segundo cerebro del cuerpo humano”.

Lea también: Invima alerta por comercialización de agua potable con registro sanitario vencido

Por esta razón, le contamos algunos tips e información que debe conocer sobre el intestino y la salud digestiva.

Conexión con el organismo

La especialista Alina María Berenguer, indicó que el intestino no funciona de manera aislada, sino que se encuentra conectado con distintos sistemas del cuerpo: “La microbiota nos conecta con todos los órganos”, dijo, en referencia al conjunto de microorganismos que habitan en el sistema digestivo.

En ese sentido, detalló que existen múltiples vínculos: “Hay un eje intestino piel, eje intestino sistema nervioso y eje sistema inmune”. Incluso, destacará que “la mayoría de nuestras células del sistema inmune están ahí en el intestino”.

Le puede interesar: “La homeopatía se basa en unos principios fuera de cualquier lógica científica”: Médico de la EMA

Esta conexión permite entender por qué muchas patologías podrían tener su origen en el sistema digestivo. “Hoy un montón de patologías del sistema nervioso central como ansiedad, depresión, nublamiento mental o cansancio, se relaciona que hay que pensar primero en qué le pasa a nuestro aparato digestivo”, explicó.

Además, mencionó síntomas frecuentes que suelen naturalizarse: “La distensión abdominal es frecuente en mi consultorio, veo personas que vienen de 10 años de constipación o de tener diarrea y no poder controlarlo”.

¿El intestino es el segundo cerebro del cuerpo humano?

El sistema digestivo no solo cumple funciones vinculadas a la digestión y absorción de nutrientes. Su dimensión ya da cuenta de su importancia: “ocupa entre 8 a 12 metros. Un edificio de dos o tres pisos, eso tenemos adentro”.

En este marco, destacó el rol del intestino como protagonista central. “Entró un jugador muy importante que es el intestino”, señaló. Y agregó: “Hoy incluso se lo llama segundo cerebro. Segundo cerebro es un concepto que a mí me empezó a llamar la atención”.

No obstante, la médica propuso una mirada diferente: “No me gusta decirle segundo, yo digo que es primo hermano del otro”. Esta definición busca resaltar la relevancia del intestino en igualdad de condiciones con el cerebro, dado que “tiene más de 100 millones de neuronas que se conectan directamente con nuestro sistema nervioso central y dialogan todo el tiempo”.

Más información: ¿Cómo solicitar audífonos a la EPS? Casos en los que cubre las prótesis auditivas y requisitos

Claves para mantener sana su salud digestiva

Alimentación rica en fibra : frutas, verduras, granos integrales)

: frutas, verduras, granos integrales) Hidratación adecuada: de 1.5 a 2 litros de agua diarios.

de 1.5 a 2 litros de agua diarios. Ejercicio regular.

Evitar alimentos procesados, tabaco y alcohol, masticar despacio.

tabaco y alcohol, masticar despacio. Gestionar el estrés también son claves para prevenir molestias.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: