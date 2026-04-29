Hallan cuerpo embolsado en zona boscosa de La Loma de los Bernal en Medellín

Medellín

Un cuerpo sin vida fue hallado en la tarde del 28 de abril en el sector de la Loma de los Bernal, comuna 16 de Medellín, una zona residencial del suroccidente de la ciudad.

Según los primeros reportes, transeúntes que se movilizaban por la vía que conecta este sector de Belén con la vereda Manzanillo, en el corregimiento de Altavista, fueron quienes observaron el cadáver en una zona boscosa al costado de la carretera y alertaron de inmediato a las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo, aún sin identificar, estaba envuelto en papel vinipel, con aparentes signos de violencia.

Tras la inspección técnica, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizan los análisis forenses para establecer la identidad de la víctima, las causas de la muerte y la modalidad del crimen.

Este caso se suma a una tendencia que genera preocupación en el Valle de Aburrá: el abandono de cuerpos en condiciones similares. En lo corrido del año se han registrado 11 hechos de este tipo, seis en Medellín, tres en Bello, uno en Copacabana y uno más en Itagüí.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en la Loma de los Bernal y determinar si este crimen está relacionado con otros casos recientes en el área metropolitana.