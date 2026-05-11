Hallan sin vida a mujer que estaba desaparecida en Bucaramanga. Familia pide que investiguen el caso

Luego de varios días de angustiosa búsqueda, fue hallada sin vida Zaira Milena Gómez Barajas, la mujer que había sido reportada como desaparecida en Bucaramanga desde el pasado 3 de mayo. El cuerpo fue encontrado este domingo 10 de mayo en la morgue de la ciudad, según confirmó su familia.

La desaparición de la mujer había sido denunciada públicamente por sus familiares, quienes aseguraron que la última vez que tuvieron contacto con ella fue cuando salió hacia el apartamento de su compañero sentimental, cerca del parque Antonia Santos, en Bucaramanga. Días después, el hombre les habría informado que Zaira Milena había desaparecido del lugar.

Allegados a Zaira Gómez expresaron indignación por lo que consideran demora en las actuaciones de las autoridades desde el momento en el que se reportó la desaparición. Piden que se investiguen a fondo las circunstancias de la muerte de su madre.

“Queremos que este caso no quede impune”, reclamó un familiar, quien también cuestionó por qué la búsqueda y las investigaciones tardaron tanto tiempo mientras la familia recorría hospitales, estaciones de Policía y diferentes entidades tratando de obtener respuestas.

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La hija de Zaira Milena Gómez Barajas, Estefany León, también había manifestado sus sospechas frente a las versiones entregadas por la pareja sentimental de su madre. Según relató, el hombre les dio diferentes explicaciones sobre lo ocurrido el día de la desaparición, lo que aumentó la incertidumbre y preocupación de la familia.

En la denuncia pública conocida días antes del hallazgo, Estefany León aseguró que la versión de la pareja sentimental “no coincidía”. Por ello, pidió a las autoridades investigar a profundidad su posible relación con el caso y esclarecer qué ocurrió realmente desde el momento en que su madre fue vista por última vez.

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Zaira Milena Gómez Barajas tenía alrededor de 40 años y era oriunda de Málaga, en la provincia de García Rovira, en Santander. Según sus allegados, había decidido trasladarse a Bucaramanga ante la falta de oportunidades laborales en su municipio natal, con la esperanza de encontrar un mejor futuro.

Ahora, sus familiares esperan que Medicina Legal y las autoridades judiciales determinen las causas de la muerte y esclarezcan lo ocurrido.