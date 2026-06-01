Millonaria sanción contra exalcalde de Puerto Wilches en Santander, por incumplir orden de desalojo

La Procuraduría General de la Nación sancionó con 10 meses de suspensión al exalcalde de Puerto Wilches, Jairo Demis Toquica Aguilar, quien ejerció como mandatario entre 2020 y 2023, por no atender los requerimientos realizados por el inspector central de policía del municipio dentro de un proceso policivo relacionado con invasión del espacio público.

De acuerdo con la decisión de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, durante el trámite adelantado contra ocupantes irregulares de un sector de vía pública, se solicitó al entonces alcalde apoyo para desarrollar diligencias de caracterización socioeconómica de las personas denunciadas, procedimiento necesario para ejecutar una orden de desalojo.

El ente de control determinó que el exmandatario omitió cumplir con su deber legal de ejecutar la orden de policía y atender los requerimientos hechos por la autoridad competente dentro del proceso.

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La Procuraduría calificó la conducta como “una falta grave cometida a título de culpa gravísima”.

El organismo indicó que, debido a que Toquica Aguilar ya no se encuentra en ejercicio del cargo, la sanción de suspensión será convertida en una multa equivalente a los salarios devengados para la época de los hechos, por un valor total de 53 millones 760 mil 600 pesos.