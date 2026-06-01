Abelardo de la Espriella dobló en votos a Cepeda en Santander

Bucaramanga

El candidato a la presidencia de la República, Abelardo de la Espriella ganó por suficiente margen las elecciones de primera vuelta en Santander. La diferencia del aspirante de la derecha con relación a Iván Cepeda fue amplia. De la Espriella lo dobló en votos en los comicios celebrados este domingo 31 de mayo en el departamento.

Luego del preconteo, los resultados dieron como ganador en Santander a Abelardo de la Espriella con 684.563 votos lo cual equivale al 57,09% del total de los sufragios depositados en los 87 municipios del departamento.

Iván Cepeda obtuvo 343.998 votos lo cual representó el 28,6% de la votación en Santander. La diferencia entre los dos fue de 340.565 votos.

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Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático sacó 76.706 respaldos, apenas el 6,39 del total de la votación. Sergio Fajardo Valderrama aparece cuarto en las votaciones con 47.252 lo que representa el 3,94%.

Santiago Botero fue quinto con 16.760 votos, el 1,39%. Claudia López sacó 6.462, ni siquiera el 1%. Óscar Mauricio Lizcano obtuvo 1.510 votos, lo cual representó el 0,12%.

Resultados en Bucaramanga

En la capital de Santander, los resultados fueron similares, incluso De la Espriella amplió su ventaja con relación a Iván Cepeda.

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Abelardo de la Espriella sacó 198.332 votos, el 58,10% contra 91.324 de Iván Cepeda, que representó el 26,75%. La diferencia entre ambos fue de 107.008.

En Floridablanca, Abelardo de La Espriella sacó 90.033 votos; Iván Cepeda, 42.163.

¿Dónde ganó Cepeda?

El candidato de la izquierda, Iván Cepeda ganó en Barrancabermeja; el preconteo lo ubicó primero con 69.511 votos. De la Espriella sacó 38.355, una diferencia de 31.156.

Cepeda también ganó en Puerto Wilches, municipio del Magdalena Medio. En este municipio, el candidato de la izquierda sacó 8.480 votos y De la Espriella 5.445.