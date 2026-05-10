Estudiante de la UIS sobrevivió dos días perdido en el páramo de Santurbán acompañado por dos perros

La Universidad Industrial de Santander - UIS, informó que Luis Frederick Escobar de 21 años, estudiante de décimo semestre de Biología, fue encontrado sano y salvo luego de permanecer desaparecido desde el viernes 8 de mayo, mientras realizaba trabajo de campo para su tesis en la vereda Esparta, zona rural de Santa Bárbara, Santander.

De acuerdo con la Universidad y los organismos de socorro, el joven se apartó del grupo con el que adelantaba labores académicas para continuar actividades de investigación acompañado por dos perros de una finca de la zona.

Al no regresar al campamento, el profesor acompañante y un guía local iniciaron la búsqueda y posteriormente alertaron a las autoridades.

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Durante el sábado y domingo participaron en las labores habitantes de la vereda Esparta, profesores, estudiantes y egresados de Biología de la UIS, además de organismos de socorro y autoridades departamentales. La búsqueda se realizó en bosque andino y zona de páramo, entre los 2.300 y 4.000 metros de altitud, con apoyo de drones.

La UIS indicó que el domingo 10 de mayo en la mañana el estudiante logró enviar un mensaje con las coordenadas de su ubicación. Minutos después fue encontrado por integrantes de la comunidad y trasladado al campamento en buenas condiciones de salud.

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Según la información recopilada, Luis Frederick Escobar perdió el camino mientras regresaba al campamento y cayó en una cavidad cubierta por vegetación, de la cual no pudo salir durante dos noches.

Permaneció resguardándose del frío con ayuda de la vegetación y acompañado por los dos perros que se había ido con él y permanecieron junto a él hasta el momento del rescate.

Familia agradeció a los organismos de socorro

Tras el rescate, Johana Rodríguez, madre del estudiante, agradeció el apoyo de las entidades y personas que participaron en la búsqueda.

“Agradecemos a la Unidad de Gestión del Riesgo, a la Defensa Civil, la Policía, el Ejército Nacional, los operadores de drones, a la comunidad y a todos los que hicieron parte del rescate de mi hijo. No tengo cómo pagarles. Qué orgullosa soy de ser colombiana y de que ustedes sean los rescatistas de mi país”, expresó.