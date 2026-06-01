Santander despide a Gabriel Latorre, autor del himno de Bucaramanga y referente cultural

La cultura santandereana está de luto tras la muerte de Gabriel Jesús Latorre Carvajal, escritor, poeta y gestor cultural reconocido por ser el autor de la letra del Himno de Bucaramanga, uno de los símbolos de identidad, más representativos de la capital santandereana.

El fallecimiento del también promotor cultural ha generado múltiples mensajes de condolencia entre artistas, docentes, gestores y entidades públicas de la región, que destacaron su aporte a la identidad cultural y a la memoria histórica de Bucaramanga y Santander.

Desde la Gobernación de Santander, lamentaron la partida del escritor y resaltaron que “dejó una huella imborrable en nuestra historia como autor de la letra del Himno Oficial de Bucaramanga”. Además, señalaron que “su legado literario y su invaluable aporte a la identidad cultural de nuestra región permanecerán por siempre en la memoria de los santandereanos”.

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Aunque su nombre quedó ligado para siempre al himno oficial de la ciudad, Gabriel Latorre también desarrolló una amplia trayectoria en proyectos educativos, culturales y de promoción de lectura en Santander. Durante años impulsó iniciativas enfocadas en acercar la literatura y el arte a niños y jóvenes, además de participar en procesos pedagógicos y comunitarios.

Diversos sectores culturales coincidieron en que Latorre entendía la cultura como una herramienta de transformación social y formación ciudadana, razón por la cual su trabajo trascendió más allá de la escritura.

La noticia de su muerte ha causado conmoción en Bucaramanga, especialmente entre varias generaciones que han crecido escuchando y cantando las palabras escritas por él en el himno de la ciudad.