Alertan en Santander fortalecimiento y expansión de grupos armados ilegales

Alerta Temprana 022 de 2024 por presencia de grupos armados en el Huila.

El Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso advirtió sobre una reconfiguración del conflicto armado en Santander, marcada por el fortalecimiento y expansión de grupos armados ilegales en distintas zonas del departamento.

El informe fue presentado por Juan Esteban Arenas Pérez, analista del observatorio, quien explicó que, aunque durante 2025 se evidenció una reducción cercana al 30% en algunos hechos de violencia política, esto no significa una disminución real del conflicto.

Según indicó, el panorama actual responde a un mayor posicionamiento y control territorial de estructuras armadas que han consolidado su presencia en la región, especialmente alrededor de economías ilícitas y rutas del narcotráfico.

“Hay una reconfiguración del conflicto armado en Santander. No se trata de un desescalamiento de la violencia, sino del posicionamiento y control de grupos armados ilegales”, señaló Arenas Pérez.

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De acuerdo con el observatorio, el Clan del Golfo mantiene control sobre amplias zonas de la provincia de Yariguíes y ha extendido su influencia hacia sectores del Bajo Rionegro.

Además, identificaron la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en esa misma región, situación que, según el análisis, podría generar un escalamiento abierto de la violencia durante 2026.

El investigador aseguró que en estos territorios se está imponiendo una “violencia silenciosa”, caracterizada por amenazas, control social y castigos contra la población civil, especialmente líderes comunitarios y presidentes de juntas de acción comunal.

“Son territorios aislados donde muchas situaciones no terminan siendo denunciadas ni visibilizadas públicamente”, explicó Arenas.

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El observatorio también alertó sobre acciones del ELN en municipios del sur y suroccidente de Santander, como Coromoro y Charalá, donde se han reportado casos de secuestro y extorsión a comerciantes.

Aumento de sicariatos en territorios urbanos del departamento

A la par del conflicto armado, en el informe advierten sobre el crecimiento de la criminalidad organizada en zonas urbanas. Durante 2025 se registraron 249 homicidios bajo modalidad de sicariato en Santander, lo que representa un aumento del 9% frente al año anterior.

Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga siguen concentrando la mayor cantidad de estos hechos violentos. Sin embargo, el observatorio señaló una expansión de estructuras criminales hacia municipios como Piedecuesta, Floridablanca y San Gil.

En Bucaramanga, por ejemplo, se registraron 82 homicidios sicariales durante 2025, cifra superior a la reportada en 2024.

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El informe también alertó por el reclutamiento y utilización de menores de edad en actividades relacionadas con distribución de drogas, principalmente en entornos escolares y sectores barriales.

El Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso también alertó sobre el aumento de la letalidad contra líderes y defensores de derechos humanos. Durante 2025 fueron asesinadas seis personas defensoras de derechos humanos en Santander, el doble de los casos registrados el año anterior.