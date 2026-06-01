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01 jun 2026 Actualizado 16:17

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Bucaramanga

Detalles de la muerte del ciclista en la vía Girón-Bucaramanga: autoridades piden mayor prudencia

En el accidente estuvo involucrada una motocicleta, el conductor de este vehículo quedó gravemente herido.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del domingo 31 de mayo, dejó como saldo la muerte de un ciclista en el municipio de Girón, Santander.

Según informó Carlos Camacho, agente de tránsito de Bucaramanga, el siniestro se presentó en el retorno de la vía Girón hacía la capital santandereana, donde una motocicleta colisionó contra el ciclista. La víctima, quien falleció en el lugar de los hechos, fue identificada como Carlos Eduardo Camacho Pinto.

“El conductor de la motocicleta se encuentra también en estado grave en la Clínica Carlos Ardila Lule de Bucaramanga”, señaló el funcionario.

Las autoridades reportaron además otros accidentes de tránsito durante la jornada. Uno de ellos ocurrió en el sector de Provenza, donde una persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial. Además, el sector del INEM, una persona de 65 años también sufrió heridas y permanece bajo atención médica.

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Ante la situación, el agente de tránsito hizo un llamado a todos los actores viales para extremar las medidas de precaución, especialmente en corredores de alta velocidad.

“Mucha prudencia en estas vías tan rápidas. Los ciclistas también tienen que transitar por su derecha y utilizar prendas reflectivas para que puedan ser visualizados, especialmente en horas de la madrugada”, manifestó Camacho.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal, en la que este hombre perdió la vida.

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