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Así le iría a Colombia en el Mundial 2026, según predicción con base matemática

En diálogo con 6AM W, el analista financiero y estratega de inversiones Joachim Klement predijo cómo le irá a la Selección Colombia y cuál será el equipo campeón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Cabe resaltar que Klement predijo con éxito que Francia y Argentina serían las campeonas de los mundiales de 2018 y 2022.

Según su análisis, la Tricolor y Portugal son las dos selecciones más fuertes del grupo K, el cual comparten con Uzbekistán y República Democrática del Congo. Por esto, mencionó que Colombia no tendría problema para avanzar de ronda.

El problema, según afirmó, llegaría en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pues hay una alta probabilidad de que Colombia se enfrente a la Croacia de Luka Modric.

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“Colombia tiene un paso claro para avanzar de grupo. Si se encuentra con Croacia, están al mismo nivel, pero Croacia gana”, aseguró.

Incluso, mencionó que aunque la Tricolor venciera a los croatas y pasara a los octavos de final, se mediría ante España, la segunda selección con mayores probabilidades de ganar el Mundial, según sus datos.

“Si tuviera que poner mi dinero en un equipo que no fuera Holanda, sería España”, dijo.

Selecciones con mayor probabilidad de ganar el Mundial 2026

Países Bajos

España

Francia

Inglaterra

Portugal

Escuche la entrevista completa aquí: