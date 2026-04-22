Minga Indígena intentó ingresar a la fuerza a la Cancillería en Bogotá

Este martes, 21 de abril, cerca de 800 integrantes del pueblo Misak llegaron a Bogotá para protestar contra unas resoluciones expedidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, según ellos, les quitan cerca de 9.600 hectáreas de tierras.

En ese sentido, la Minga Indígena llegó hasta el centro de Bogotá a realizar un plantón frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, un hecho de orden público se registró en medio de estas manifestaciones.

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Dos funcionarias de la Cancillería intentaron salir de la cuadra donde está ubicada la Cancillería, pero los indígenas no les permitieron la salida. Debido a la negativa, las trabajadoras regresaron a la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y varios indígenas intentaron ingresar detrás de ellas.

Los integrantes de la Minga Indígena empujaron la puerta, pero los vigilantes de la Cancillería impidieron que pudieran pasar. La situación generó caos frente a la Cancillería. Debido a este hecho, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron evacuados.

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