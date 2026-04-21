Minga Indígena protesta en el centro de Bogotá: ¿cómo está la movilidad?

En las últimas horas, cerca de 800 indígenas del pueblo Misak, proveniente de Silvia, Cauca, ingresaron a Bogotá para protestar por varias situaciones con las que no están de acuerdo.

La Minga Indígena alega que debido a unas resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras, el pueblo Misak ha perdido casi 9.600 hectáreas de tierras, situación que ha generado malestar entre la comunidad y con otros pueblos indígenas.

Esteban Ussa, vicegobernador del Cabildo Indígena de Guambía, explica exactamente las razones de ese plantón. “La Agencia Nacional de Tierras emitió unas resoluciones en el año 2023-2024 violando la escritura 1149 de 1966, que es donde se legaliza justamente la propiedad que tiene el Cabildo Indígena de Guambía.

Asimismo, indicó que esta situación ha derivado en problemáticas con otras comunidades indígenas. “Esta situación ha generado una desarmonía dentro de la comunidad y con la comunidad vecina, que es el pueblo nasa de Pitayó”, agregó.

En ese sentido, están realizando un plantón frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir al Gobierno nacional una respuesta. “Esta acción pacífica está pensada en recibir una respuesta positiva frente a la Cancillería, porque hemos quemado todas las instancias del proceso jurídico y estas son las últimas instancias que tenemos sobre el tema”, dijo Ussa.

La petición concreta es que la Agencia Nacional de Tierras anule las resoluciones emitidas en el año 2023-2024 y que reconozca que el pueblo Misak tiene las escrituras sobre esos terrenos. La comunidad indígena dice que estará en Bogotá hasta que reciba una respuesta.

Aunque durante la mañana se reportaron algunos problemas en la movilidad debido al ingreso de los indígenas hacia el centro de la capital del país, en este momento no hay bloqueos debido a que los indígenas realizan la protesta en la calle 10 frente a la Cancillería.