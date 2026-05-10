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10 may 2026 Actualizado 12:22

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Fueron incinerados tres vehículos en la vía Medellín - Costa Atlántica

En el sitio se instaló una bandera del ELN y fue dejado un artefacto explosivo improvisado

Vehículo incinerado en vías de Antioquia. Foto: Cortesía Redes Sociales

Vehículo incinerado en vías de Antioquia. Foto: Cortesía Redes Sociales

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Un nuevo hecho violento se presentó en vías del departamento de Antioquia. Tres vehículos fueron incinerados en las últimas horas en el kilómetro 78+500 de la vía Los Llanos - Tarazá, sector Crucesitas, jurisdicción del municipio de Valdivia, norte antioqueño. Los vehículos afectados son un bus de la empresa de transporte COONORTE y dos tractocamiones. Es de anotar que en el sitio se instaló una bandera del ELN y fue dejado un artefacto explosivo improvisado.

De acuerdo con información suministrada por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte del departamento, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas, del sábado 9 de mayo.

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A falta de un pronunciamiento oficial por parte de las Fuerzas Militares, no se reportó heridos ni víctimas mortales. La vía ya se encuentra habilitada luego de que personal del INVIAS retirara con grúa tipo pluma dos de los vehículos incinerados. El tractocamión restante no ha podido ser movido, a la espera de que llegue un cabezote para trasladar el remolque.

En la zona hacen presencia el Frente 36 y el Frente 18 del Estado Mayor, el GAO ELN y el EGC. Las autoridades continúan en el lugar adelantando las investigaciones correspondientes.

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