Pico y placa en Bogotá para la semana del 11 al 17 de mayo: así funcionará la restricción y horarios

Así quedó el pico y placa en Bogotá: Números con restricción el 14, 15, 16 ,17 y 18 de julio del 2025

El Pico y Placa en Bogotá para vehículos particulares opera de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., excepto días festivos y sábado, con la siguiente rotación:

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Para quienes requieran de un permiso especial para circular por la ciudad sin restricciones, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) dispone del Pico y Placa Solidario que permite a los conductores de vehículos particulares circular los días y horarios de restricción.

El costo del permiso varía según el tipo de impacto ambiental y las características del vehículo. Los valores base proyectados para el año 2026 son:

Permiso por 1 día: $70.294.

Permiso por 1 mes: $561.808.

Permiso por 6 meses: $2.809.000

El trámite es 100% virtual a través de la página oficial de la Secretaría de Movilidad.

Durante la semana del 11 de mayo al 17 de mayo, continuará aplicándose la restricción en Bogotá. Esta restricción vehicular, además de buscar reducir la congestión en las vías de la capital, también intenta disminuir los niveles de contaminación ambiental.

A continuación le explicamos cómo funcionará la restricción en estos días, qué vehículos están exentos y cuáles son las sanciones por incumplimiento.

Lea también: Pico y placa en Bogotá TODO mayo 2026: así quedó la rotación, horarios y restricciones

Semana del 11 al 17 de mayo

Lunes 11 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 12 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 13 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 14 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 15 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 16 de mayo: No aplica la medida de pico y placa.

No aplica la medida de pico y placa. Domingo 17 de mayo: No aplica la medida de pico y placa.

Vehículos exentos de la medida del Pico y Placa en Bogotá

Vehículos eléctricos e híbridos registrados ante la Secretaría de Movilidad.

Carros que hacen parte del programa Pico y Placa Solidario.

Vehículos de emergencia, transporte escolar y servicios públicos.

Personas con movilidad reducida (previa inscripción).

Vehículos diplomáticos y oficiales.

Para acceder a estas excepciones, es necesario cumplir con ciertos requisitos y registrar el vehículo en el portal de la Secretaría de Movilidad.

Sanción por incumplir el Pico y Placa

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en 2026 la multa por incumplir la medida del Pico y Placa es de $633.200, que corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) e incluye la inmovilización del vehículo (Tipo de infracción: C4).