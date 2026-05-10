Cruce de mensajes entre funcionarios de Bogotá y MinEducación por tarifa diferencial de TransMilenio

En los últimos días, Bogotá vivió nuevas jornadas de manifestaciones en las que estudiantes de la Universidad Pedagógica exigían tarifas diferenciales en el pasaje de TransMilenio para estudiantes de universidades publicas.

Sin embargo, las manifestaciones terminaron en situaciones de vandalismo y enfrentamientos de encapuchados con uniformados de la UNDMO.

El panorama, las exigencias de los estudiantes y los desmanes dieron pie para que el ministerio de Educación, Daniel Rojas cuestionara el actuar de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán.

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“Cuando el presidente @petrogustavo fue alcalde de @bogota se firmó el Acuerdo distrital 615 de 2015 sobre Tarifa diferencial en transporte público para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Desde entonces ningún alcalde o alcaldesa lo ha cumplido. Señor @CarlosFGalan es mejor cumplir el acuerdo 615 que dejamos firmado en el 2015 en lugar de golpear jóvenes pobres. Bogotá necesita con urgencia volver a ser más humana”, dijo Rojas en su cuenta de X.

Inmediatamente, el secretario de Integración de Bogotá, Roberto Angulo respondió a los señalamientos de Rojas.

“Sr ministro, permítame actualizarlo acerca de los beneficios para el pago de transporte que reciben los estudiantes y jóvenes de Bogotá. Le quiero hablar de beneficios efectivos entregados, de acceso a oportunidades, no de aspiraciones o promesas”, aseveró.

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Y agregó, “La alcaldía de Bogotá entrega subsidios y apoyos de transporte a 146.591 NNA, estudiantes y jóvenes a través de pasajes gratuitos del SITP y rutas escolares.

Por su parte el la secretaria de educación, Julia Rubiano también defendió la política de Galán.

“Así es señor ministro @DanielRMed, desde @Educacionbogota le cumplimos a las niñas, los niños y los jóvenes de Bogotá y por ello apoyamos a estudiantes de todas las edades con rutas escolares y subsidios de transporte, incluyendo a los de educación superior a través de @AteneaBogota. Un dato adicional, para la asignación de apoyos de transporte en los colegios se prioriza a los estudiantes en condición de mayor vulnerabilidad a partir de variables como: Sisbén , Población víctima del conflicto y Población étnica”, concluyó.