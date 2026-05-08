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08 may 2026 Actualizado 17:58

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Bruno Mars lanza “Lo arriesgo todo”, la versión en español de su más reciente sencillo “Risk It All”

“Risk It All” fue lanzada el 27 de febrero de 2026 como el segundo sencillo del nuevo álbum de Mars, ‘The Romantic’.

LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 16: Bruno Mars performs onstage during the 25th annual Keep Memory Alive &#039;Power of Love Gala&#039; benefit for the Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health at Resorts World Las Vegas on October 16, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Keep Memory Alive)

LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 16: Bruno Mars performs onstage during the 25th annual Keep Memory Alive 'Power of Love Gala' benefit for the Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health at Resorts World Las Vegas on October 16, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Keep Memory Alive) / Denise Truscello

LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 16: Bruno Mars performs onstage during the 25th annual Keep Memory Alive &#039;Power of Love Gala&#039; benefit for the Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health at Resorts World Las Vegas on October 16, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Keep Memory Alive)

Matheo

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Este jueves, el cantautor, productor discográfico y bailarín estadounidense Bruno Mars lanzó “Lo arriesgo todo”, la versión en español de su último sencillo “Risk It All”.

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“Risk It All” fue lanzada el 27 de febrero de 2026 como el segundo sencillo de su nuevo álbum ‘The Romantic’.

Es una canción de amor en la que Mars afirma que arriesgaría todo para estar con su amada.

Concebida inicialmente como una canción de ritmo rápido, “Risk It All” finalmente se transformó en un bolero romántico para reflejar mejor su profundidad lírica y la herencia latina de Mars.

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El inicio del videoclip de “Risk It All” muestra a Mars al frente de una banda de mariachis mientras toca una guitarra acústica. Más adelante en el vídeo, se ve a Mars con una mujer durante su luna de miel.

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