“Iremos a Bogotá a ganar”: David González tras el empate ante Santa Fe

El director técnico de América de Cali, David González, analizó el empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Colombiana y dejó claro que, pese a no conseguir la victoria en casa, la serie sigue completamente abierta.

“Definitivamente no es el resultado que estábamos esperando. Definitivamente queríamos ganar”, afirmó el entrenador en el inicio de la conferencia de prensa. Sin embargo, González insistió en que el panorama no cambia para el cuadro escarlata: “La serie está 0-0 y es un partido como si fuera un partido único”.

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El técnico resaltó que ambos equipos llegan exigidos físicamente por la acumulación de partidos, pero confía plenamente en la respuesta de sus dirigidos para el duelo de vuelta en Bogotá. “Iremos a Bogotá con la firme intención de hacer un gran partido”, señaló.

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa llegó cuando González habló sobre la importancia de los jugadores experimentados en el fútbol colombiano, mencionando nombres como Hugo Rodallega, Adrián Ramos, Radamel Falcao García, Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

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“Yo creo que es algo muy necesario para nuestro fútbol”, comentó el estratega, quien además añadió: “Ojalá todos los muchachos que están empezando y que tienen el privilegio de compartir camerinos con ellos aprendan cosas”.

Sobre la mejoría del equipo en el segundo tiempo, González explicó que el gol tempranero de Santa Fe golpeó emocionalmente al plantel. “Nos desesperamos un poco y cada vez que nosotros nos desesperamos se nos hace difícil encontrar el objetivo”, reconoció.

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El entrenador también defendió las modificaciones realizadas en el entretiempo, las cuales cambiaron el ritmo del compromiso. “El solo hecho de hacer un cambio genera un reseteo que era lo que estábamos necesitando para poder volver a meternos en partido”, expresó.

Por su parte, el jugador Jan Lucumí habló sobre la falta de contundencia ofensiva que ha mostrado América en varios encuentros recientes. “Yo creo que es más tranquilidad a la hora de finalizar las jugadas, entendernos mejor los movimientos de cada uno y eficacia”, aseguró el futbolista.

Otro de los temas abordados fue el respaldo a los jóvenes del club, especialmente a Luis Mina, quien sufrió en defensa durante el primer tiempo. González respaldó al canterano y destacó la importancia de darle experiencia en partidos decisivos.

“Estos chicos hay que exponerlos a este tipo de cosas. Si queremos que nuestros jugadores en Colombia empiecen a tener esa capacidad, por algún lado tienen que empezar”, afirmó el técnico escarlata.

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Finalmente, David González elogió el orden táctico de Santa Fe, aunque se mostró convencido de que América tiene herramientas para imponerse en la vuelta. “Se puede, definitivamente se puede. El martes va a ser un día para que esto salga”, concluyó.