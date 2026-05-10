Hugo Rodallega: “Le pedí disculpas a mi papá, era hincha del América durísimo”

Hugo Rodallega fue una de las grandes figuras en el valioso empate que consiguió Santa Fe 1-1 en su visita al América en el estadio Pascual Guerrero, en el juego de ida de los cuartos de final del fútbol colombiano.

El atacante de 40 años abrió el marcador a los 7 minutos del encuentro; el empate de los locales cayó a los 47 minutos por intermedio de Adrián Ramos, también de 40 años.

¿Qué dijo Rodallega al final del partido?

Al final del partido, Hugo Rodallega tuvo un pequeño encuentro con sus familiares, hinchas del equipo Escarlata y quienes se encontraban ubicados en la tribuna occidental del Pascual Guerrero.

Rodallega habló con los medios en la zona mixta del estadio, refiriéndose, una vez más, a su sentimiento por el equipo vallecaucano y revelando que le ofreció disculpas por el gol marcado a su papá, hincha acérrimo del cuadro Escarlata.

“Es una dedicatoria que siempre hago a mi esposa, a mis hijos, a la familia. En realidad yo no tendría por qué pedir disculpas a la hinchada del América, ellos saben que yo desde muy niño soy hincha del equipo, intenté hacer todo lo que estaba a mi alcance para venir, pero lamentablemente las autoridades u otra gente que decide, así no lo quisieron”, reconoció el atacante.

Al respecto, Rodallega añadió sobre su papá ya fallecido y las disculpas que le ofreció luego de la anotación, “y al final le pedí disculpas fue a mi papá, que ese sí era hincha del América durísimo”.

Finalmente, del encuentro con sus familiares al final del encuentro, comentó: “Por ahí estaban, ellos siempre acompañan y ellos también son americanísimos, es la gente a la que me debo”.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?

El juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga colombiana entre Santa Fe y América se disputará en el estadio El Campín el próximo martes, a partir de las 8:30PM.