Egan Bernal, tercero en la general del Giro de Italia: así quedaron otros colombianos, tras etapa 2

Guillermo Varela elevó el nombre de Uruguay a lo más alto en la historia del Giro de Italia, pues se convirtió en el primer pedalista de esta nacionalidad en lograr un triunfo de etapa y de infudarse la maglia rosa en esta competición. El ciclista del Astana fue el vencedor de la segunda jornada, que tuvo 221 kilómetros, tres puertos de tercera categoría y una terrible caída que dejó la baja de algunos candidatos al top 10.

Dicho accidente se produjo a falta de 22 kilómetros para la meta y cuando el pelotón estaba cerca de cazar a la fuga, compuesta por el italiano Mirco Mestri y el español Diego Sevilla. Al piso se fueron un total de 30 pedalistas, entre los que estuvo el colombiano Santiago Buitrago, quien lástimosamente se tuvo que retirar de la competición. Mismo destino tuvieron Jay Vine y Marc Soler.

Guillermo Silva y un triunfo histórico

El pedalista de 24 años fue quien, tras la reanudación de la carrera, se quedó con la victoria. Jonas Vingegaard intentó atacar y se alcanzó a desprender del lote, pero no le alcanzó y fue alcanzado por el pelotón, que luego definió en velocidad y ahí Uruguay se llevó su primer triunfo en las 109 ediciones del Giro de Italia.

Clasificación de la etapa 2 del Giro de Italia

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Guillermo Silva Astana 5:39:25 2. Florian Stork Tudor " 3. Giulio Ciccone Lidl Treck " 14 Einer Rubio Movistar Team m.t. 25. Egan Ineos m.t.

Así quedó la general tras la etapa 2

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