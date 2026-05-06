Mineros de Montecristo reclaman pavimentación de vías con recursos del Gobierno Nacional

Un grupo de mineros del municipio de Montecristo, sur de Bolívar, realizó una protesta pacífica para llamar la atención del Gobierno Nacional, por el estado actual de las vías que conectan el casco urbano con la zona rural.

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Los lugareños aseguran que es precaria la malla vial para desplazarse hacia los sitios donde explotan oro, y que el territorio, por su vocación, recibe importantes ingresos por concepto de regalías

“Tienen enredados 33 millones de pesos. Hay dos proyectos los cuales sus recursos están completamente desaparecidos, y son las vías que dan conectividad entre el sector minero y el pueblo. Le estamos haciendo un llamado al presidente y a todos los entes de control para que visibilicen este municipio que está olvidado”, expresó Javier Enrique Vásquez, líder social del sector minero.

Los manifestantes reclamaron la presencia del mandatario local, con el fin saber cómo se financiarán las obras.