“El equipo siguió creyendo”: Diego Arias destacó la reacción de Nacional en la victoria en Bogotá

Atlético Nacional dio un paso importante en los cuartos de final de la Liga Colombiana tras vencer como visitante a Inter de Bogotá y, luego del compromiso, el técnico Diego Arias y el arquero Harlen Castillo analizaron la victoria en conferencia de prensa.

El entrenador verdolaga resaltó la capacidad de reacción de su equipo luego de empezar perdiendo en un partido que calificó como “difícil” por el contexto y el rival. “El equipo se repuso, luchó, logró remontar un partido que creo que fue difícil y dimos un primer paso en esta serie”, aseguró Arias.

Le puede interesar: Hugo Rodallega: “Le pedí disculpas a mi papá, era hincha del América durísimo”

El técnico reconoció que Inter de Bogotá complicó el encuentro en varios momentos, especialmente por la calidad ofensiva de sus jugadores. “Sabíamos que el Inter en su casa iba a ser complejo con la calidad de jugadores que ellos tienen”, afirmó.

Además, Arias destacó el aspecto mental de Nacional para mantenerse firme pese al marcador adverso. “A pesar de eso íbamos un gol abajo y el equipo siguió creyendo, siguió intentándolo”, expresó el estratega, quien también valoró el rendimiento del segundo tiempo, donde Nacional controló mejor el juego y generó más opciones de gol.

Uno de los temas más comentados fue la ausencia de David Ospina en el once titular. Arias explicó que el arquero presentó molestias físicas y aprovechó para elogiar la actuación de “Chipichipi” Castillo.

Lea aquí también: “Iremos a Bogotá a ganar”: David González tras el empate ante Santa Fe en Cali

“Con Chipi íbamos a estar muy bien. Es un gran profesional, se prepara y está súper dispuesto”, dijo el técnico. “Me da mucha alegría que haya tenido el partido que tuvo y se lo merece como ser humano y como persona de fútbol”, añadió.

Por su parte, Harlen Castillo destacó la fortaleza mental del grupo tras semanas difíciles, especialmente después de algunas derrotas recientes fuera de casa y la eliminación internacional. “Nos hemos conformado por un grupo muy resiliente”, señaló el arquero.

“Por algo hicimos 40 puntos, por algo fuimos los primeros en clasificar desde muchas fechas atrás”, agregó Castillo, quien también dejó claro que la llave todavía no está definida. “Siento que no hemos ganado nada todavía. Falta la vuelta”, afirmó.

Le interesa también: Prensa estadounidense anuncia fecha de último partido de James Rodríguez con Minnesota United

El arquero verdolaga también agradeció el respaldo de los hinchas de Nacional en Bogotá y aseguró que el equipo sintió el apoyo como si estuviera jugando en Medellín. “Sentí que nosotros éramos local hoy”, comentó.

Sobre las críticas al funcionamiento colectivo del equipo, Diego Arias defendió el trabajo que realiza el cuerpo técnico y aseguró que el proceso va más allá de lo que se ve únicamente en los partidos.

“Nuestro trabajo es intentar generarles el mejor escenario posible a los jugadores”, explicó. “Estoy totalmente seguro de que el camino por el que vamos nos puede acercar a celebrar juntos”, añadió.

Lea aquí: Paul Magnier gana la etapa tres de Giro : Egan Bernal defiende el tercer puesto en la general

Finalmente, tanto Arias como Castillo coincidieron en que la serie todavía exige máxima concentración de cara al duelo de vuelta en Medellín. “Debemos hacer un juego mejor que el que hicimos hoy para cerrar la llave”, concluyó el entrenador de Nacional.