¡Atento! Más de 100 barrios de Bogotá estarán sin agua hasta por 24 horas del 11 al 15 de mayo

Durante la semana del 11 al 15 de mayo del 2026 hay cortes de agua en barrios de Bogotá y del municipio de Soacha en Cundinamarca, por obras y trabajos de mantenimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad.

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Cortes de agua en Bogotá y Soacha, del 11 al 15 de mayo de 2026

Lunes 11 de mayo de 2026

Localidad de Engativá: La Rivera, Marandu, San Antonio. Horario: 9:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

Localidad de Puente Aranda: El Ejido, Industrial Centenario, desde las 8:00 a.m. durante 24 horas por cierre a terceros.

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Martes 12 de mayo de 2026

Localidad de San Cristóbal: Los Libertadores, desde las 10:00 a.m. durante 24 por mantenimiento preventivo

Localidad de Ciudad Bolívar: Barlovento, desde las 8:00 a.m. durante 24 horas por empates en redes de acueducto.

Municipio de Soacha: León XVIII, desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por cierre a terceros.

Municipio de Soacha: El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos, Los Olivos I, Los Olivos II, Los Olivos III, Los Olivos IV, Olivares, Olivos III, Pablo VI, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe, desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén: Conjunto Hacienda La Estancia Navarra, desde las 10:00 a.m. durante 4 horas por verificación de macromedidor.

Localidad de Usaquén: El Redil, San Antonio Norte, La Uribe, desde las 10:00 a.m. durante 4 horas por verificación de macromedidor.

Localidad de Kennedy: Lusitania, desde las 8:00 a.m. durante 24 horas por cierre a terceros.

Miércoles 13 de mayo de 2026

Localidad de Suba: San José del Prado, Iberia, Atenas, Santa Helena, Escuela de Carabineros, El Plan, desde las 8:00 a.m. durante 24 horas por instalación de válvula

Localidad de Suba: San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental, desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por empates de redes de acueducto.

Localidades de Suba y Usaquén: San Rafael, Prado, Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring, Los Libertadores, desde las 10:00 a.m. durante 4 horas por verificación de macromedidor.

Localidad de Fontibón: Puerto de Teja, desde las 9:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa: El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio, San Martín, desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

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Jueves 14 de mayo de 2026

Localidad de Suba: Casa Blanca Suba I, Suba Cerros, Suba Urbano, desde las 8:00 a.m. durante 24 horas por instalación de válvula.

Localidad de Usaquén: San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima, desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por empates en redes del acueducto.

Localidad de Usaquén: Toberín, Villa Magdala, Nueva Autopista, Cedritos, desde las 10:00 a.m. durante 4 horas por verificación de macromedidor.

Localidad de Kennedy: Provivienda, Carvajal desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy: San Bernardino, Escocia, Islandia, El Jardín, Gran Colombiano, Paso Ancho, Jiménez de Quesada, Antonia Santos desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento correctivo.

Localidad de Kennedy: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad desde las 8:00 a.m. durante 24 horas por cierre a terceros.

Localidad de Bosa: Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Fe Bosa, Santa Fe, Urbanización Caldas, desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa: Olarte, Andalucía, Nuevo Chile, Cementerio, Motorista, desde las 10:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento correctivo.

Localidad de Usme: Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Pedregal II, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Refugio I, El Salteador, El Tuno, El Uval, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano I, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I, desde las 10:00 a.m. durante 8 horas por mantenimiento preventivo en tanques.

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Viernes 15 de mayo de 2026

Localidad de Engativá: Engativá, Villa Gladys, Sabanas del Dorado, La Faena, desde las 9:00 a.m. durante 24 horas por mantenimiento preventivo

Localidad de Puente Aranda: El Ejido, Industrial Centenario, desde las 8:00 a.m. durante 24 horas por cierre a terceros.

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