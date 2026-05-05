Nuevo puente conectará a Bogotá con Soacha: ya se firmó un acuerdo que permitirá su construcción

Durante la mañana de este martes, 5 de mayo, se realizó en la Gobernación de Cundinamarca la firma de los acuerdos de consulta con la comunidad Muisca para avanzar en la construcción del puente Tibanica que creará una nueva conexión entre Bogotá y Soacha.

El convenio, firmado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), tendrá un costo superior a los $118 mil millones.

Bogotá aportará la mayor parte, 56 mil millones de pesos, y de los cuales el IDU ya giró en 2025 al ICCU $13.500 millones, los demás recursos serán entregados entre 2026 y 2027. Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca contribuirá con $36 mil millones, la Alcaldía de Soacha con $14 mil millones representados en el costo del avalúo catastral de los predios de espacio público incorporados para el proyecto; la ARM $10 mil millones y el ICCU $1.200 millones.

El puente, que se extenderá de la Av. Ciudad de Cali hasta la Av. Terreros, ya cuenta con proceso licitatorio publicado en el SECOP. “Esperamos adjudicar el 21 de junio para dar inicio a la construcción, creando una nueva conexión entre Bogotá y Soacha, entre Ciudad Verde y Bosa”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

De acuerdo con el gobernador, más de 250.000 habitantes se beneficiarán. Al menos cinco barrios de Bosa y más de 16 conjuntos de Soacha. Esta conexión promete ofrecer una alternativa de ingreso y salida, disminuyendo la presión sobre la Autopista Sur.