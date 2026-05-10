Comienzan a desembarcar pasajeros del crucero afectado por hantavirus

El gobierno español, que aceptó la petición de la Organización Mundial de la Salud, aún no ha establecido los protocolos para recibir el crucero. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Los cerca de 150 ocupantes del crucero Hondius, que sufrió un brote de hantavirus, comenzaron a ser desembarcados este domingo, horas después de su llegada al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, en el inicio de la operación de evacuación a sus países.

El primer grupo de viajeros descendió de la embarcación, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros, y fue llevado hasta el pequeño puerto en una lancha.

“Empieza el desembarco de los pasajeros y el tripulante español”, indicó el Ministerio español de Salud en Telegram, sobre la operación que finalizará el lunes.

Una periodista de la AFP en el lugar vio a cinco personas sentadas en la parte trasera de una lancha vestidos con trajes de protección azules.

El Gobierno español había señalado que los primeros en desembarcar serían los españoles, y luego seguirían por grupos de nacionalidad, en vuelos previstos hacia Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

Antes de empezar con la evacuación, personal médico subió al crucero para evaluar a los pasajeros, que continúan asintomáticos, según indicó en rueda de prensa en el muelle la ministra de Salud, Mónica García, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.

Una vez que los ocupantes lleguen al puerto, irán en autobuses protegidos al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, hasta el pie de los aviones que los trasladarán a sus países y sin pasar por otros espacios cerrados.

Serán evacuados por grupos de cinco.

El último vuelo, el lunes

La repatriación comenzará con el vuelo previsto para los 14 españoles que serán enviados a un hospital militar de Madrid y continuarán este domingo con los que se dirijan a los Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, según García.

El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, agregó la ministra.

En el puerto de la isla del archipiélago Atlántico de Canarias podía verse el despliegue del dispositivo, con carpas de la Guardia Civil y los autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que harán los traslados al aeropuerto de los pasajeros del Hondius, que zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

El Gobierno español ha insistido en que el operativo cuenta con “todas las garantías de salud pública”, según había señalado antes Mónica García.

También fue enfático el jefe de la OMS: “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”.

No obstante, reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero “es grave”.

“Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo”, señaló.

Irritación del gobierno canario

Una vez concluida la operación, el Hondius viajará con la parte esencial de su tripulación y el cadáver de una víctima hacia su base en los Países Bajos, donde será desinfectado.

El barco se encuentra fondeado, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que han dejado clara su contrariedad por la operación y denunciaron no haber recibido suficientes garantías de que no hay peligro para la población.

“Con mi autorización y connivencia no voy a poner en peligro a la población. Si ellos quieren violentar a la comunidad autónoma y a la voluntad de las instituciones canarias, lo van a hacer ellos desde el Gobierno de España, pero no con nuestra complicidad”, aseguró el presidente canario, Fernando Clavijo.

El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay vacuna ni tratamiento.

Granadilla observaba con cierta incredulidad su protagonismo en las noticias, mientras mantenía la mirada puesta en el puerto con cierta desconfianza.

Tras reunirse con Ghebreyesus el sábado, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en X que aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer al crucero “un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional”.

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