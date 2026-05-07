Hantavirus: Argentina refuerza vigilancia epidemiológica

La autoridad sanitaria argentina dice que “no es posible confirmar el origen del contagio” de hantavirus que fue detectado en el crucero turístico. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El Ministerio de Salud de Argentina se reunió con autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones para revisar toda la información conocida relacionada al brote registrado en el crucero MV Hondius y anunciar medidas para fortalecer las acciones de monitoreo.

Durante la reunión “se repasaron los antecedentes de los casos, se compartieron los datos obtenidos sobre el recorrido del posible caso índice desde su ingreso al país en noviembre del año pasado, la información sobre la cepa detectada y la evolución de los casos confirmados y sospechosos”, informó el Ministerio.

Imposible determinar origen del brote

Las autoridades sanitarias argentinas dijeron que de momento “no es posible confirmar el origen del contagio” de hantavirus en un pareja de neerlandeses que viajaban en el crucero MV Hondius, y que provocó un brote en el barco que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego.

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El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por el brote de la enfermedad, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

Se cree que un pasajero lo contrajo antes de embarcar y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros murieron: un matrimonio neerlandés y una alemana.

“Con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio”, señaló el ministerio de Salud argentino en un comunicado tras una reunión con funcionarios de las 24 provincias.

El crucero

Tras zarpar de Ushuaia, en la punta sur de Argentina, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.

El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía, según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros.

Según el ministerio de Salud argentino, estudios realizados a uno de los pacientes internados en Sudáfrica identificaron que la variante de hantavirus “corresponde a la cepa Andes, con presencia en (las provincias argentinas) Chubut, Río Negro y Neuquén, y el sur de Chile”.

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Tierra del Fuego no reporta casos de hantavirus desde 1996.

¿Roedores infectados?

No obstante, el director de Epidemiología provincial, Juan Petrina, confirmó a la AFP que el centro de investigación Malbrán realizará una investigación este mes para determinar la eventual presencia de roedores portadores del virus en el distrito.

Las autoridades sanitarias internacionales insisten en el “bajo” nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros que desembarcaron antes del buque.