Fotos: Así fue el desfile del Día de la Victoria en Moscú

El presidente ruso, Vladimir Putin, entrega su discurso durante el desfile del Día de la Victoria en Moscú. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor

Rusia celebró en la plaza Roja el desfile militar por el Día de la Victoria de 1945 sobre la Alemania nazi sin armamento pesado por primera vez desde 2007, según el Kremlin, a causa de la amenaza terrorista ucraniana.

Los tanques, piezas de artillería, lanzaderas y misiles intercontinentales marcharon por el empedrado de la plaza durante los primeros cuatro años de la guerra de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Imagen golpeada

El presidente ruso, Vladímir Putin, sufrió un duro revés para su castigada imagen tras más de cuatro años de guerra en Ucrania, al presidir el desfile del Día de la Victoria menos energéticos en casi 20 años pese a la tregua acordada con la mediación de Estados Unidos.

Con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, por el empedrado de la plaza Roja no marcharon ni tanques, ni piezas de artillería, ni misiles intercontinentales, supuestamente debido a la amenaza terrorista de Ucrania, cuyos drones aterrorizan desde hace meses la geografía nacional.

Putin llegó a tan señalada fecha más debilitado que nunca, ya que sus índices de popularidad son los más bajos desde 2022 y cada vez son más intensos los rumores de luchas internas entre los diferentes clanes que rodean al Kremlin.

El desfile

Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ciudadanos observan el show aéreo tras una barricada de seguridad que evita a los civiles acercarse a la zona del desfile. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ciudadanos tras una barricada de seguridad que evita a los civiles acercarse a la zona del desfile. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Un turista camina frente al Arco de la Victoria en Moscú. (Foto: Tian Bing/China News Service/VCG via Getty Images) / China News Service Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Elena Popova/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Cierre de seguridad cerca de la Plaza Roja, donde se desarrolló el desfile del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Llegada del ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, al desfile del Día de la Victoria en Moscú. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares se preparan para participar en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Cierre de seguridad en la Plaza Roja, donde se desarrolló el desfile del Día de la Victoria. (Foto: Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Ampliar Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ciudadanos observan el show aéreo tras una barricada de seguridad que evita a los civiles acercarse a la zona del desfile. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ciudadanos tras una barricada de seguridad que evita a los civiles acercarse a la zona del desfile. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Un turista camina frente al Arco de la Victoria en Moscú. (Foto: Tian Bing/China News Service/VCG via Getty Images) / China News Service Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Elena Popova/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Cierre de seguridad cerca de la Plaza Roja, donde se desarrolló el desfile del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Llegada del ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, al desfile del Día de la Victoria en Moscú. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares se preparan para participar en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Cierre de seguridad en la Plaza Roja, donde se desarrolló el desfile del Día de la Victoria. (Foto: Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Unidades miltiares participan en el desfile en la Plaza Roja en Moscú durante la conmemoración del Día de la Victoria. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor Cerrar

Un ambiente derrotista

Aunque la televisión estatal intentó maquillar la decepción al no mostrar prácticamente ninguna panorámica de la plaza y de las tribunas erigidas en el Mausoleo de Lenin, la realidad es que un ambiente derrotista acompañó a las celebraciones en Moscú.

La parada duró sólo 45 minutos (lo que la convierte en la más corta en muchos años) ya que no rodó el armamento pesado, algo que no ocurría desde 2007 y tampoco desfilaron los cadetes.

De la treintena de líderes que acudieron a la histórica plaza en el 80 aniversario pasamos a cinco mandatarios: Bielorrusia, Malasia, Laos, Kazajistán y Uzbekistán.

Según la prensa local, a la parada fueron invitados los principales altos cargos del país, pero no hubo lugar ni para ministros ni para diputados.

La única novedad en el desfile fue la presencia por vez primera de soldados del Ejército Popular de Corea, que combatieron en las filas del Ejército ruso en la batalla de Kursk, región rusa ocupada durante varios meses por las tropas ucranianas.

Lea también: Trump anuncia alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, esto incluye la medida

Por no haber no hubo ni marcha del conocido como Regimiento Inmortal, en la que los rusos (incluido Putin) marchan por las calles de Moscú, mostrando las fotos de los familiares que combatieron en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

Trump y Zelenski autorizan la parada

El temor a una provocación enemiga se desvaneció el viernes, poco antes de la medianoche, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con ambos bandos para una tregua de tres días (9, 10 y 11 de mayo).

“Esta solicitud fue realizada directamente por mí y agradezco enormemente que haya sido aceptada”, comentó Trump, que espera que esta tregua sea “el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada”.

El Kremlin destacó que la tregua incluirá un canje de mil por mil prisioneros de guerra en una “fiesta sagrada para todos”, incluido los ucranianos.

“No necesitamos permiso de nadie”, respondió incómodo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, mientras el asesor presidencial, Yuri Ushakov, lo tachó de “payasada” del comediante reconvertido en político.

Moscú acusó a Kiev de violar hoy el alto el fuego, pero sólo lejos de Moscú, aunque, por si acaso, las autoridades bloquearon durante varias horas el internet móvil en todo el centro de la capital.