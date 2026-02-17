El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Imposible que el mundo permita que Rusia gane la guerra”: expresidente del Consejo Europeo

El expresidente del Consejo Europeo Charles Michel conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania luego de que el presidente Volodimir Zelenski pidiera más presión tras el ataque 29 misiles y 396 drones antes de la nueva ronda de negociaciones.

“Es imposible que el mundo permita que Rusia sea quien gane la guerra, permitirlo significaría que se permite el uso de la fuerza, que se violen las fronteras. Lo que se debe garantizar es el respaldo a Ucrania, políticos y financieros”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: