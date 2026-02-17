Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 12:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WInternacional

“Imposible que el mundo permita que Rusia gane la guerra”: expresidente del Consejo Europeo

“Imposible que el mundo permita que Rusia gane la guerra”: expresidente del Consejo Europeo

“Imposible que el mundo permita que Rusia gane la guerra”: expresidente del Consejo Europeo

00:00:0017:14
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El expresidente del Consejo Europeo Charles Michel conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania luego de que el presidente Volodimir Zelenski pidiera más presión tras el ataque 29 misiles y 396 drones antes de la nueva ronda de negociaciones.

“Es imposible que el mundo permita que Rusia sea quien gane la guerra, permitirlo significaría que se permite el uso de la fuerza, que se violen las fronteras. Lo que se debe garantizar es el respaldo a Ucrania, políticos y financieros”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0017:14
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir