“Imposible que el mundo permita que Rusia gane la guerra”: expresidente del Consejo Europeo
“Imposible que el mundo permita que Rusia gane la guerra”: expresidente del Consejo Europeo
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El expresidente del Consejo Europeo Charles Michel conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania luego de que el presidente Volodimir Zelenski pidiera más presión tras el ataque 29 misiles y 396 drones antes de la nueva ronda de negociaciones.
“Es imposible que el mundo permita que Rusia sea quien gane la guerra, permitirlo significaría que se permite el uso de la fuerza, que se violen las fronteras. Lo que se debe garantizar es el respaldo a Ucrania, políticos y financieros”, dijo.
Escuche la entrevista completa aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...