El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski acusa a Rusia de “terrorismo nuclear”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó este domingo a Moscú de “terrorismo nuclear”, en el aniversario #40 de la explosión en la planta de Chernóbil ocurrido un 26 de abril de 1986 y el cual se cumple en plena invasión rusa.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Zelenski dijo que, con su invasión lanzada en 2022, Rusia está “una vez más llevando al mundo al filo de un desastre provocado por el hombre”.

“El mundo no puede permitir que continúe este terrorismo nuclear, y la mejor manera es obligar a Rusia a que detenga sus temerarios ataques”, añadió.

El presidente ucraniano hizo hincapié en que los drones rusos sobrevuelan regularmente Chernóbil. Uno de ellos incluso impactó contra su cubierta protectora el año pasado.

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La explosión de 1986 en la central de Chernóbil fue el peor desastre nuclear civil de la historia, y cambió la percepción global sobre la energía nuclear. Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación.

Unas 600.000 personas involucradas en la operación de limpieza, conocidas como “liquidadores”, estuvieron expuestas a altos niveles de radiación.

Un informe de la ONU de 2005 situó el número de víctimas mortales confirmadas y previstas en 4.000 en los tres países más afectados. Greenpeace estimó en 2006 que el desastre había causado cerca de 100.000 muertes.

Esta conmemoración de Chernóbil tiene lugar en plena guerra entre Rusia y Ucrania.