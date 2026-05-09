Egan Bernal defiende su lugar en el podio: Así es el recorrido de la etapa 3 del Giro de Italia

Egan Bernal durante la segunda etapa del Giro de Italia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El Giro de Italia se despide de Bulgaria en su tercera etapa, con un recorrido de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofia. La jornada se perfila, una vez más, apta para los embaladores del pelotón.

La fracción cuenta con un solo puerto de montaña, un premio de segunda categoría, el ascenso al Borovec Pass, ubicado a cerca de 70 kilómetros de la línea de meta. Será un ascenso de aproximadamente 9 kilómetros.

La tercera etapa contará solamente con un sprint intermedio, justo antes del ascenso, ubicado en el kilómetro 85.8.

Luego de lo acontecido durante la fracción de este sábado, donde se presentó una caída masiva que terminó en el retiro de varios corredores, entre ellos Santiago Buitrago, no se descarta que reine el nerviosismo en el pelotón.

Egan Bernal, el mejor colombiano

Egan Bernal parte en la etapa de este domingo como el mejor de los dos colombianos en la carrera en la clasificación general. El trabajo del Ineos ayudó a ubicar al zipaquireño en el podio de la carrera, figurando tercero, a solo 9″ del uruguayo Guillermo Silva.

Bernal es, además, el favorito que mejor se encuentra ubicado en la clasificación general. Jonas Vingegaard es 15 a solo 10″; mientras que Enric Mas se ubica décimo con la misma diferencia, al igual que Einer Rubio, el otro colombiano en competencia.