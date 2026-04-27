Piden renuncia del secretario de Seguridad de Bogotá: choque entre la Alcaldía y MinTransporte

16 concejales enviaron una carta al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidiendo la renuncia del secretario de Seguridad, César Restrepo, debido a los problemas de inseguridad por los que atraviesa la capital del país. La carta fue firmada el pasado lunes, 20 de abril.

Asimismo, los concejales aseguran que hay un “incumplimiento sistemático” de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Distrital tras el cierre del balance operativo de 2025. La carta se sustenta en 3 puntos que, según los cabildantes, el secretario de Seguridad ha incumplido:

El abandono de la meta de “un solo dígito” en homicidios

El deterioro descontrolado de la convivencia

Récord histórico en la percepción de inseguridad

“Es evidente que la actual gestión ha fracasado en cumplir las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Distrital, razón por la cual solicitamos formalmente la renuncia del secretario de Seguridad, César Restrepo”, se lee en el comunicado firmado por los concejales.

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En ese mismo sentido, la misiva dice que Bogotá no puede permitirse una gestión que se conforma con variaciones estadísticas marginales mientras se aleja cada vez más de los compromisos adquiridos con la ciudadanía. “Solicitamos que se designe un nuevo liderazgo al frente de esta cartera de manera inmediata”, agregan los concejales.

Choque entre la Alcaldía y la ministra de Transporte

Luego de que se conociera la carta de los concejales, la ministra de Trabajo, María Fernanda Rojas, aseguró que esta solicitud busca superar las diferencias y defender a Bogotá. “Está desbordada la inseguridad en Bogotá y se dejó coger ventaja”, fueron las palabras de la ministra.

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En igual sentido, indicó que el Gobierno Nacional está dispuestos a ayudar. “En lo que corresponde a Transporte, emitiremos nueva directiva para conminar a autoridad a reforzar medidas de seguridad”, agregó Rojas a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Secretario de Gobierno de Bogotá responde a la ministra de Transporte

Sin embargo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, cuestionó las palabras de la ministra. “¿De verdad ministra, usted sale a decir esto en medio de lo que está pasando en el país en materia de seguridad?”, dijo el funcionario, respondiendo a la publicación de Rojas.

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Además, afirmó que el alcalde Galán ha planteado una conversación “responsable” sobre las falencias de la política criminal y los incentivos perversos de la paz total. “Hemos atendido un problema de seguridad estructural. Aunque todavía falta, en diciembre de 2023 recibimos 10 de 11 indicadores de delitos de alto impacto en deterioro. Hoy 9 de 11 indicadores están en mejoría”, agregó.

Finalmente, aseveró que “intentar aislar la conversación de la ciudad frente a lo que pasa en Colombia es mal intencionado. Por favor, vean que lo que ocurre en el país se refleja en nuestras ciudades”.