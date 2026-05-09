Colombianos campeones en Europa : Galatasaray conquista su título 26 de liga

El Galatasaray volvió a reinar en el fútbol turco y confirmó una nueva era dorada en el país otomano tras consagrarse campeón de la Superliga de Turquía 2025/26. El conjunto de Estambul alcanzó su título número 26 de liga luego de derrotar 4-2 al Antalyaspor en condición de local, asegurando matemáticamente el campeonato a falta de una jornada para el cierre de la temporada.

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La conquista tuvo un importante sello colombiano gracias a la presencia de Davinson Sánchez y Yaser Asprilla dentro de la plantilla campeona. Davinson, especialmente, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo durante toda la campaña por su regularidad defensiva, liderazgo y experiencia internacional, siendo considerado uno de los jugadores más sólidos del torneo.

El defensor central disputó 30 partidos en la presente edición de la liga turca y fue clave en el equilibrio defensivo del Galatasaray, aportando seguridad en el fondo y convirtiéndose en uno de los futbolistas de confianza del técnico Okan Buruk . Su rendimiento también lo consolidó como uno de los colombianos más destacados en el fútbol europeo durante esta temporada.

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En el partido que aseguró el campeonato, el Galatasaray reaccionó en el segundo tiempo y terminó imponiéndose con autoridad. Mario Lemina abrió el marcador al minuto 56 para desatar la celebración en Estambul. Posteriormente apareció el nigeriano Victor Osimhen , quien se encargó prácticamente de sentenciar el título con un doblete, anotando primero desde el punto penal al minuto 66 y luego ampliando la ventaja al 88’.

Cuando el compromiso llegaba a su final, el argentino Mauro Icardi cerró la goleada con un tanto en el tiempo de reposición al 90+5’. Por parte del Antalyaspor, Soner Dikmen logró descontar , aunque el resultado nunca puso en riesgo la celebración del conjunto local.

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Con esta victoria, el Galatasaray llegó a 77 puntos y dejó sin opciones al Fenerbahçe, que quedó segundo con 73 unidades. El podio lo completó el Trabzonspor, mientras que el Beşiktaş del colombiano Devis Vásquez terminó en la cuarta posición con 59 puntos, asegurando también clasificación a competencias europeas.

Además del nuevo campeonato, el Galatasaray confirmó su dominio absoluto en Turquía al conseguir cuatro títulos consecutivos de liga, tras coronarse también en las temporadas 2022/23, 2023/24 y 2024/25. El gigante de Estambul sigue ampliando su historia como el club más ganador del país y ahora suma otro trofeo con protagonismo colombiano dentro de su plantilla.