Luis Díaz, éxito total para Bayern: revelaron cifras de crecimiento del club desde su llegada

Luis Díaz ha tenido un impacto positivo más que claro desde que llegó al Bayern Múnich. Desde lo deportivo, ha contribuido con caracter y sacrificio, adaptándose a la perfección a lo que le pide el entrenador Vincent Kompany. Además, el alto nivel del colectivo lo llevó a tener su mejor temporada, con algunos juegos por disputar.

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Desde que llegó al club alemán en julio de 2025, en partidos oficiales ha contribuido con 26 goles y 17 asistencias. Además, mediaticamente su fichaje fue un éxito, por el impacto que tuvo en latinoamerica, pero que sin dudas va alineado a su gran nivel.

Responsable de marketing reveló cifras del impacto de Luis Díaz

En diálogo con ESPN, Rouven Kasper, encargado de la sección de marketing en el equipo alemán, reveló algunas cifras de lo que ha sido el impacto del guajiro para la institución, partiendo de su personalidad. “Ha demostrado que es una persona extremadamente valiosa para ayudarnos a llegar a nuevas audiencias en nuevas y diferentes formas”, comenzó diciendo.

Por su parte, comentó que la atención por Lucho desde Colombia los ha llevado a tener aumentos en ventas, pero no solo en el país, sino que a nivel mundial se posiciona entre las camisetas más solicitadas del plantel.

“Díaz se encuentra actualmente entre los cinco jugadores con mayores ventas a nivel mundial esta temporada. Los pedidos desde Colombia han aumentado más de un 400% y el tráfico a nuestra tienda online desde ese país ha crecido por encima del 200%. Esto se debe, en gran parte, a que Díaz es un héroe nacional en su tierra, un jugador que encarna el sueño de muchos jóvenes colombianos: surgir desde orígenes humildes para alcanzar la cima del fútbol europeo. No es un camino fácil, pero Lucho lo ha logrado", detalló.

Camiseta de Luis Díaz / Getty Images / F. Noever Ampliar Camiseta de Luis Díaz / Getty Images / F. Noever Cerrar

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Entretanto, puntualizó sobre el segmento digital de las redes sociales, destacando el alto crecimiento en Colombia, pues es el mercado en el que más ha crecido el club en el mundo.

“Desde una perspectiva digital, su impacto ha sido igualmente significativo y hemos notado cambios drásticos en nuestras métricas. Hoy en día, Bayern cuenta con más de 5 millones de seguidores de Colombia, lo que lo posiciona como uno de nuestros cinco países más importantes a nivel global. Desde el traspaso de Luis Díaz el año pasado, nuestra audiencia en Colombia ha crecido un 40%. Esto significa que, actualmente, Colombia es el mercado de mayor crecimiento para el club en todo el mundo. En general, tanto dentro como fuera de la cancha, él ha marcado una diferencia significativa y no podríamos estar más felices con él", añadió.

Una de las cuentas del Bayern Múnich que ha tenido gran auge desde el aterrizaje del jugador de la Selección Colombia ha sido FC Bayern Múnich Español, que le dedica gran parte de su contenido al único latino del plantel, buscando la atracción de más gente de habla hispana en el mundo.



La adaptación de Luis Díaz al plantel

Rouven Kasper manifestó que la personalidad de Díaz fue clave en su adaptación al Bayern. Su carisma también ha ayudado a que el club construya puentes con artistas para posteriores colaboraciones.

“Con Luis Díaz, su carácter abierto, alegre y carismático, sumado a su pasión por la música, nos ha ayudado a construir un puente con importantes artistas y músicos latinoamericanos, lo que ha dado lugar a una serie de colaboraciones fascinantes. Por lo tanto, desde la perspectiva del contenido digital, ha demostrado ser extremadamente valioso para ayudarnos a llegar a nuevas audiencias de formas diversas y auténticas".

Finalmente, contó que el idioma no fue una barrera, e incluso lo catalogó como uno de los bromistas del equipo.

“Luis Díaz es una persona muy abierta, divertida y relajada, lo que ayuda a superar cualquier posible barrera del idioma. Algunos miembros de la plantilla también hablan un poco de español, lo que facilitó aún más su integración dentro del equipo. Es muy apreciado en el vestuario y se le conoce como uno de los bromistas del grupo. Por lo tanto, diría que no hemos encontrado ninguna barrera o problema significativo al trabajar con él".