Capturan a alias ‘El Gafas’, señalado de robar varios establecimientos Antonio Nariño

Delincuente con antecedentes tenía azotados los comercios en la localidad de Antonio Nariño.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en el barrio La Fraguita, localidad de Antonio Nariño, a un hombre de 28 años por el delito de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Las alertas de las autoridades se encendieron, luego de que trabajadores alertaran sobre un robo ocurrido en un local comercial del barrio Ciudad Berna. Con el apoyo de cámaras de seguridad y las características entregadas por las víctimas, se inició la búsqueda del presunto responsable.

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Cuando al parecer intentaba ingresar a otro establecimiento para cometer un nuevo robo, fue ubicado por los uniformados. Al notar la presencia policial, emprendió la huida y cuadras más adelante fue interceptado.

Durante el procedimiento, le fue hallada un arma de fuego y una herramienta que, presuntamente, utilizaba para violentar las cajas registradoras.

Este hombre al parecer ingresaba a los establecimientos usando casco y gafas para obstaculizar su identificación y, así cometer los robos.

Además, presuntamente se le atribuyen varios robos a comercios de mediana y baja superficie, y registraba tres anotaciones judiciales por este mismo delito.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.