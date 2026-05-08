Bayern visita a Wolfsburg tras la eliminación en Champions y con la Bundesliga asegurada

En un duelo con realidades completamente opuestas. El encuentro se disputará a las 11:30 a.m y estará marcado por el contexto posterior a la eliminación bávara en semifinales de la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany empató 1-1 en la vuelta frente al PSG, resultado que sentenció su eliminación con un global de 6-5. Sin embargo, los bávaros ya aseguraron el título de la Bundesliga semanas atrás, por lo que afrontarán el cierre de temporada con el objetivo de mantener su impresionante racha de 25 partidos consecutivos sin perder como visitante en liga, además de enfocarse en la final de la DFB-Pokal.

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El Bayern también llega con números ofensivos históricos: suma 116 goles en la temporada de Bundesliga y está cerca del récord goleador en una campaña dentro de las cinco grandes ligas europeas. Además, ha convertido 53 goles fuera de casa, consolidándose como el ataque más dominante del campeonato.

Por su parte, el Wolfsburg atraviesa una campaña crítica y pelea por evitar el descenso. Los “Lobos” llegan tras tres partidos consecutivos sin perder (una victoria y dos empates), racha que les permitió salir momentáneamente de los últimos puestos. Aun así, el equipo se mantiene empatado en puntos con el FC St. Pauli en la zona roja y podría jugarse la permanencia en la última jornada.

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El rendimiento como local ha sido uno de los mayores problemas del Wolfsburg durante la temporada, ya que apenas ha sumado diez puntos en casa, la peor cifra de toda la Bundesliga. El entrenador Dieter Hecking intentará aprovechar un posible desgaste anímico del Bayern tras la eliminación europea.

Entre los jugadores a seguir aparece el defensor griego Konstantinos Koulierakis, quien marcó el primer gol de su equipo en sus últimas tres anotaciones, todas de cabeza en el segundo tiempo. Del lado bávaro, Leon Goretzka atraviesa un gran momento ofensivo y registra cuatro goles en sus últimos tres partidos frente al Wolfsburg.

Posibles alineaciones

Wolfsburg :

Kamil Grabara; Jeanuël Belocian, Denis Vavro, Konstantinos Koulierakis; Saël Kumbedi, Joakim Maehle, Vinicius Souza, Christian Eriksen; Patrick Wimmer, Dženan Pejčinović y Adam Daghim.

Bayern Munich:

Jonas Urbig; Josip Stanišić, Kim Min-Jae, Hiroki Ito; Tom Bischof, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Jamal Musiala; Luis Díaz y Nicolas Jackson.

El Bayern no presenta nuevas bajas tras el duelo europeo, mientras que el Wolfsburg mantiene varias ausencias importantes, incluyendo a Jonas Wind y Maximilian Arnold.