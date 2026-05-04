Procuraduría extiende investigación al director y otros funcionarios de la cárcel La Paz de Itagüí

Rafael Eladio Giraldo Morales, exalcalde de San Rafael, fue encontrado sin vida en la cárcel La Paz de Itagüí. Foto: Colprensa( Thot )

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Édgar Iván Pérez Ortega, director de la cárcel La Paz de Itagüí, por presuntas irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa de 2026.

La actuación busca establecer si se realizaron modificaciones informales en los turnos del personal directivo, en posible incumplimiento de las directrices emitidas por el INPEC.

Caso se deriva de la fiesta en la cárcel

La decisión del ente de control se originó en una compulsa de copias dentro de la investigación que ya se adelanta contra otros 12 funcionarios del INPEC, por la fiesta realizada el 8 de abril de 2026 en ese centro de reclusión, en la que participaron los líderes de bandas criminales que están vinculadas a la mesa de diálogo de la cárcel La Paz.

Con esta nueva actuación, el proceso disciplinario ahora involucra a 13 servidores públicos.

Qué investiga la Procuraduría

La Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si constituyen falta disciplinaria y establecer si hubo o no responsabilidad por parte del director investigado.

El caso se suma a las polémicas recientes alrededor de la cárcel La Paz de Itagüí, que ha estado en el centro del debate por las condiciones de reclusión y el control interno del penal.