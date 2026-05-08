Por riesgo de amenazas, solicitan esquema de protección para el presidente del Concejo de Medellín

Medellín

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, denunció haber sido víctima de una presunta amenaza desde la Cárcel de Itagüí, varios días después de concocerse el escándalo de la parranda vallenata al interior del penal de máxima seguridad.

La situación quedó consignada en un oficio enviado por la Secretaría de Seguridad de Antioquia a la Unidad Nacional de Protección, en el que se advierte sobre hechos “de especial gravedad” contra el concejal y se solicita priorizar su estudio de riesgo. El documento indica que las amenazas estarían relacionadas con el ejercicio de control político adelantado por el presidente del Concejo frente a presuntas irregularidades dentro de centros penitenciarios.

Según el documento oficial, el pasado 24 de abril un hombre no identificado intentó ingresar a las instalaciones del Concejo de Medellín buscando al presidente de la corporación y asegurando que llevaba un “mensaje” proveniente de la cárcel de Itagüí, pero al no lograrlo, abandonó el lugar.

Ese mismo día, De Bedout interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento de la Alcaldía de Medellín para activar las acciones institucionales correspondientes.

Tras conocerse el caso, el sábado 25 de abril se realizó una sesión extraordinaria y reservada en el Concejo de Medellín para abordar las amenazas contra varios corporados, entre ellos Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón y Andrés Rodríguez.

Inicio de investigaciones y solicitud de esquema de protección de la UNP

Aunque hasta ahora no se conoce quién sería la persona detrás del supuesto mensaje ni qué interno estaría interesado en contactar al presidente del Concejo, las autoridades confirmaron que los hechos ya son materia de investigación.

“Se solicita a la Unidad Nacional de Protección evaluar la pertinencia de priorizar el estudio de nivel de riesgo del señor Alejandro De Bedout Arango, incorporando los hechos recientemente descritos y el contexto territorial en el que desarrolla su labor, así como valorar la adopción de las medidas correspondientes conforme a los procedimientos establecidos”, señala el documento firmado por el secretario de Seguridad de Antioquia, el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán.

A pesar de que en dos ocasiones anteriores el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout hizo la solucitud, la UNP le negó las medidas de protección, por lo que únicamente dispone de apoyo especial de la Policía Nacional.