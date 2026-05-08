Sindicato de Educadores de Santander rechaza suspensión de servicios de medicina laboral

El Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander - SES, manifestó su “plena inconformidad y rechazo” frente a la terminación de los servicios de medicina laboral que venían prestando la Clínica Urgencias Bucaramanga y la Fundación Avanzar FOS en la Región 9 del sistema de salud del magisterio.

A través de una carta dirigida al vicepresidente de Fiduprevisora y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Hernán Bayona Abello, el sindicato aseguró que las recientes decisiones administrativas afectan el modelo de atención en salud de los docentes y vulneran derechos fundamentales.

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El SES Santander expresó preocupación por lo que considera una “recurrente vulneración” de los derechos a la vida, la salud y la confianza legítima de los usuarios del sistema.

“La terminación unilateral de la prestación de servicios de Medicina Laboral en la región 9 evidencia la desarticulación de una red de prestadores que brindaba un servicio oportuno, idóneo y con calidad”, señala el comunicado.

El sindicato afirmó además sentirse excluido de las decisiones relacionadas con la implementación y estabilización del nuevo modelo de salud del magisterio contemplado en el Acuerdo 003 de 2024.

“Nos sentimos convidados de piedra, marginados y excluidos”, expresó la organización sindical, al cuestionar que no se haya tenido en cuenta a los representantes del magisterio en las determinaciones adoptadas por Fiduprevisora.

Por ello, el SES pidió revertir la decisión y mantener a las IPS que, según indicaron, cuentan con experiencia, capacidad instalada y recurso humano suficiente para continuar prestando los servicios de medicina laboral a los docentes de Santander.

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El SES hizo un llamado a abrir un “escenario de diálogo real y concreto” que permita corregir las fallas del modelo de atención y evitar nuevas barreras en el acceso a los servicios de salud para el magisterio.

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