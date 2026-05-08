En video quedó registrada brutal agresión a un hombre con discapacidad en Barrancabermeja, Santander

Una agresión contra Luis Alberto Ramos Serpa, un hombre con discapacidad reconocido por los habitantes del barrio Uribe Uribe de Barrancabermeja en Santander, “por su tranquilidad y humildad”, ha causado conmoción y rechazo entre la comunidad.

El hecho ocurrió la noche del viernes primero de mayo, cuando, según versiones de vecinos y personas cercanas, Ramos Serpa intentó intervenir para calmar una discusión dentro de una tienda del sector. Testigos aseguran que únicamente le pidió a un hombre que dejara de agredir verbalmente a una mujer que se encontraba cerca de él.

Sin embargo, ese llamado a la calma terminó en una violenta agresión. El ataque quedó registrado en video y muestra cómo el hombre fue golpeado brutalmente, sufriendo varias lesiones en el rostro.

La grabación se viralizó rápidamente y provocó indignación entre los barranqueños, quienes exigen justicia y la pronta captura del responsable.

Autoridades ofrecen recompensa de $5 millones

Frente a lo sucedido, el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez Alipio, confirmó que la Alcaldía, junto con las autoridades, activó acciones para ubicar al agresor.

“El agresor, presuntamente en un acto de intolerancia, ha lesionado de manera muy grave a este ciudadano”, manifestó el funcionario, quien además indicó que la administración distrital, decidió ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita dar con el paradero del responsable.

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Ramírez Alipio también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y suministrar información que permita esclarecer el caso. “Invitamos a toda la ciudadanía barranqueña a apoyar a nuestra fuerza pública brindando información oportuna para que este caso no quede en la injusticia”, señaló.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares, amigos y vecinos de Luis Alberto Ramos Serpa continúan pidiendo justicia y rechazando los hechos de intolerancia que, aseguran, afectan cada vez más la convivencia en algunos sectores del distrito.