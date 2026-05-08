Esto es lo que se conoce de la mujer que fue hallada muerta dentro de una vivienda en Floridablanca

Una mujer identificada como Diana Marcela Jaramillo Barbosa, de 32 años, fue encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en el asentamiento humano El Páramo, sector 1, en Floridablanca.

El hallazgo ocurrió hacia las 12:55 del mediodía de este miércoles 7 de mayo, luego de que una llamada a la línea de emergencia 123 alertara a la Policía sobre un posible caso de muerte dentro de una casa del sector.

Al llegar al inmueble, en la vivienda marcada con el número 49, los uniformados encontraron el cuerpo de la mujer sobre una silla tipo puff o cojín, boca arriba y con los pies apoyados sobre la orilla de una cama. Según el reporte de las autoridades, vestía una chaqueta negra con cremallera, shorts de jean y un top negro. Además, presentaba a simple vista una herida abierta en la parte frontal de la cabeza, a la altura del cuero cabelludo.

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De acuerdo con las primeras versiones entregadas por familiares, la mujer llevaba cerca de tres años en condición de calle, aunque residía sola en la vivienda donde fue encontrada.

Las autoridades también señalaron de manera preliminar que la víctima presuntamente se dedicaba a la reventa de estupefacientes en pequeñas cantidades en la zona de los asentamientos. Mantenía una relación sentimental con un hombre identificado por la Policía como consumidor y expendedor de droga en el asentamiento Villa Esperanza.

Según manifestó esa persona a los investigadores, ambos habrían recibido advertencias relacionadas con la venta de estupefacientes y por permanecer en el sector de Villa Esperanza.