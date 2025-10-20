El Sindicato de Educadores de Santander denunció presunta corrupción en traslados de docentes
El SES pidió la intervención del alcalde de Bucaramanga ante presuntos casos de tráfico de influencias en la Secretaría de Educación. Docentes advierten posible cese de actividades si no se adoptan correctivos.
Heriberto Delgado, Sindicato de Educadores de Santander
02:11
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Foto: Prensa Sindicato de Educadores de Santander
Bucaramanga
El Sindicato de Educadores de Santander (SES) denunció públicamente ante el alcalde de Bucaramanga (e), Eduard Jesús Sánchez, la existencia de presuntas irregularidades y casos de tráfico de influencias en los procesos de traslado de rectores, directivos docentes y docentes, que adelanta la Secretaría de Educación municipal.
Según el pronunciamiento del sindicato, las anomalías estarían relacionadas con decisiones que no responden a criterios técnicos ni al mérito, sino a intereses personales o políticos dentro de la administración educativa. El SES exigió transparencia en los procedimientos y la revisión inmediata de los casos cuestionados.
Lea también: Protesta frente al hospital de Floridablanca: Trabajadores exigen el pago de sus salarios
El alcalde (e) Eduard Sánchez habría recibido la denuncia formal, y se espera que este martes 21 de octubre a las 11 de la mañana, se reanude la reunión entre las partes para definir medidas y llegar a acuerdos.
El sindicato advirtió que, si no se toman correctivos concretos, los docentes de Bucaramanga podrían convocar un cese de actividades.
Podría interesarle: Bucaramanga se prepara para el Simulacro Nacional este miércoles, ¿Cómo será la jornada?
El SES hizo un llamado a la ciudadanía y a los organismos de control para que acompañen la veeduría de estos procesos, “con el fin de evitar que la educación pública del municipio se vea afectada por prácticas indebidas o decisiones arbitrarias”, manifestaron.