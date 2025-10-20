El Sindicato de Educadores de Santander denunció presunta corrupción en traslados de docentes

Bucaramanga

El Sindicato de Educadores de Santander (SES) denunció públicamente ante el alcalde de Bucaramanga (e), Eduard Jesús Sánchez, la existencia de presuntas irregularidades y casos de tráfico de influencias en los procesos de traslado de rectores, directivos docentes y docentes, que adelanta la Secretaría de Educación municipal.

Según el pronunciamiento del sindicato, las anomalías estarían relacionadas con decisiones que no responden a criterios técnicos ni al mérito, sino a intereses personales o políticos dentro de la administración educativa. El SES exigió transparencia en los procedimientos y la revisión inmediata de los casos cuestionados.

El alcalde (e) Eduard Sánchez habría recibido la denuncia formal, y se espera que este martes 21 de octubre a las 11 de la mañana, se reanude la reunión entre las partes para definir medidas y llegar a acuerdos.

El sindicato advirtió que, si no se toman correctivos concretos, los docentes de Bucaramanga podrían convocar un cese de actividades.

El SES hizo un llamado a la ciudadanía y a los organismos de control para que acompañen la veeduría de estos procesos, “con el fin de evitar que la educación pública del municipio se vea afectada por prácticas indebidas o decisiones arbitrarias”, manifestaron.