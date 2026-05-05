A prisión cuatro funcionarios del INPEC por cometer delitos sexuales en la cárcel el Pedregal

Medellín

Luego de cuatro meses de investigación por parte de las autoridades competentes, se pudo establecer que cuatro funcionarios que hacían parte del Instituto Penitenciario en la cárcel de alta y mediana seguridad de Pedregal, estarían relacionados con un esquema delictivo del centro penitenciario.

Las autoridades determinaron que, tres dragoniantes y un auxiliar entre los 22 y 31 años de edad, ingresaban estupefacientes, teléfonos celulares y licor, elementos que eran usados para cometer delitos sexuales contra mujeres privadas de la libertad y luego se comercializaban dentro de la cárcel.

El modus operandi incluía el uso de sustancias psicoactivas y licor como mecanismo de presión. Las víctimas eran inducidas o intimidadas para consumir estas sustancias y posteriormente chantajeadas, de esta manera, forzarlas a sostener relaciones sexuales. En algunos casos, según las autoridades, las mujeres habrían sido puestas en estado de indefensión antes de ser abusadas.

A lo largo de las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se llevaron a cabo 14 entrevistas, así como diligencias de reconocimiento y análisis coordinados con otros casos judiciales, lo que hizo posible registrar seis hechos vinculados a delitos sexuales y nueve relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Las capturas se dieron en inmediaciones de la cárcel El Pedregal, mientras que otros fueron ubicados en los barrios Caribe y Castilla. Tras su detención, los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Los hechos puntualmente ocurrieron en el 2024, pero solo después de que se conoció la denuncia por una de las víctimas fue que se empezó la investigación, se le dio celeridad, se le dio prontitud, se le dio prioridad y gracias a esa investigación hoy se tienen estas cuatro capturas”, expuso del Secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa.

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Un juez de la República no solo legalizó las capturas, sino que también ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los detenidos, mientras avanza el proceso judicial en su contra.