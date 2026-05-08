Más de 20.000 afiliados de EPS Famisanar no son atendidos en hospital de alta complejidad en Caldas

La Dorada, Caldas

Por medio de un comunicado emitido desde el Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro en La Dorada (Caldas), informan que debido al incumplimiento de pago de la eps Famisanar, la institución suspende hasta nueva orden, la prestación de servicios.

Indican que solo atenderán urgencias vitales, ruta materno perinatal y población pediátrica prioritaria. El secretario de Salud del puerto caldense, indica que el hospital no cuenta con los recursos para pagar nóminas, servicios públicos ni implementos médicos. Afirma que a pesar de las reuniones con la DTSC y la Superintendencia de Salud, no hay compromiso de la eps.

Le puede interesar: ISA Intercolombia hace la subterranización de las redes eléctricas donde se construirá Aerocafé

“Desde la administración municipal lamentamos la intermitencia de la red de la prestación de servicios en nuestro municipio. En esta oportunidad son más de 20.000 perjudicados afiliados a Famisanar, sin contar la población de las poblaciones aledañas que también acuden al hospital de alta complejidad, pero las directivas tomaron la decisión para cuidar sus finanzas, ya que no tienen cómo responder con nóminas, compra de insumos, entre otros gastos y la cartera aumenta cada día”.

Agrega que es difícil el panorama para aquellos pacientes que tenía programadas diferentes intervenciones y procedimientos de medicina especializada, lamenta que, sorpresivamente, les informen que no serán atendidos porque la administradora de su salud no llega a acuerdos de pago, “no se ve voluntad y las personas son las grandes afectadas”.

Le puede interesar: Cafeteros bloquean vías de Caldas por aumentos en los cobros del catastro en la zona rural

Desde la alcaldía advierten que si no hay estabilización en los pagos, se presentará un colapso que afectará la atención a los habitantes de 20 municipios de cinco departamentos.