ISA Intercolombia hace la subterranización de las redes eléctricas donde se construirá Aerocafé

Palestina, Caldas

Luego del análisis que hizo la empresa ISA Intercolombia desde enero pasado, ahora arrancan los trabajos de subterranización de las líneas eléctricas que están ubicadas en el predio donde será la terminal aérea en el municipio de Palestina, Caldas.

“Se vienen adelantando gestiones importantes con ISA Intercolombia, estamos muy esperanzados porque ya nos vemos en movimiento, la interventoría está y el contratista ya tiene sus oficinas; igualmente, se alquilan apartamentos y campamentos de obra, lo que representa movimiento en la economía; están llegando volquetas, retroexcavadoras, equipos topográficos, entre otros”, cuenta Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé.

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La primera fase es la de mantenimiento a las torres provinciales que están en terreno y, actualmente, se efectúa de manera diligente. “La subterranización empieza con la construcción de un ‘box culvert’ por donde pasará el cableado y esas líneas de alta tensión, las cuales corresponden a la ruta La Esmeralda - La Enea que atraviesa los predios del aeropuerto”, comenta el gerente Merchán.

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Agrega que la subterranización puede durar aproximadamente 24 meses, en paralelo con la construcción de la primera etapa, es decir, la pista de aterrizaje. “El trabajo con las líneas de alta tensión finalizarán cuando la pista tenga un avance del 50 % al 60 %”, concluyó Fernando Merchán.

Cabe recordar que el acta de inicio del proyecto Aeropuerto del Café se firmó el pasado 13 de abril.