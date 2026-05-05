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05 may 2026 Actualizado 12:35

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Cafeteros bloquean vías de Caldas por aumentos en los cobros del catastro en la zona rural

Ayer bloquearon la vía Manizales- Medellín en el sector de remolinos

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Manizales

Campesinos de Caldas y Risaralda, bloquean de forma intermitente la Troncal de Occidente, rechazando el alto avalúo catastral que afecta la economía rural.

Carlos Arturo López Ríos, vocero de la manifestación, explica que están en el sector de Remolinos, inicialmente, a lo que será un paro cafetero campesino indefinido que se realizará antes de la segunda vuelta presidencial.

El paso vehicular se cerrará por aproximadamente tres horas, entre tanto, los manifestantes piden la presencia de un delegado de la Gobernación de Caldas, IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro y del gobierno nacional

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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