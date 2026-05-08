Gobernador de Antioquia: “Soldados mueren mientras bandidos negocian con Petro”

El gobernador de los antioqueños, Andrés Julián Rendón Cardona, se pronunció tras los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en la vereda Santa Isabel, zona rural del municipio de Urrao, suroeste de Antioquia.

En este hecho fallecieron dos soldados profesionales: Janier David Montiel González y Cristian José Mendoza Ozuna. Además, otros dos militares resultaron heridos. También dos mujeres civiles resultaron lesionadas y fueron remitidas a la ciudad de Medellín.

El mandatario departamental fue tajante al señalar: “Duele que quienes enfrentan a los criminales sacrifiquen su vida, mientras los bandidos negocian a manteles con el gobierno Petro”.

Asimismo, Rendón Cardona envió un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas: “Dios acompañe a sus familias en este momento tan duro y enviamos nuestro sentimiento de pesar al Ejército”.

Las autoridades locales lamentaron los hechos ocurridos en su territorio e informaron que, desde el momento en que se reportaron los enfrentamientos armados, activaron todos los protocolos de atención necesarios para este tipo de situaciones.

Así mismo, destacaron la labor del Comité de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Urrao, la E.S.E. Hospital Iván Restrepo Gómez, la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la comunidad y demás actores que contribuyeroin a garantizar la evacuación de la población civil afectada.

Por último, hicieron un llamado a la comunidad a informarse únicamente a través de los canales oficiales, evitar la difusión de rumores, reportar a la Fuerza Pública cualquier hecho que altere el orden público y “mantenernos unidos como municipio en solidaridad con quienes se han visto afectados”.